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加息機會升 美2年期債息升穿5% 美股見兩周最大跌幅 道指跌198點

美債息上升，倒掛擴闊，美股向下，見近兩周最大跌幅。美國ISM服務業指數意外升至半年高點，引發市場對於聯儲局年內再加息的預期，互換合約定價顯示聯儲局11月加息的機會率一度升至60%左右，美國2年期國債息升穿5%。華為新手機發布後美國議員提出有必要調查中芯國際（0981）

道瓊斯工業平均指數收跌198點，跌幅0.58%，報34443點。標普500指數收跌31點，跌幅0.7%，報4465點。納斯達克綜合指數收跌148點，或1.06%，報13872點。

蘋果跌3.58%，報182.91美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累44點，而Salesforce升1.34%，報221.62元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果收市報182.91元，跌3.57%，谷歌母公司Alphabet收市報134.46元，跌0.96%，亞馬遜收市報135.36元，跌1.39%，Facebook收市報299.17元，跌0.32%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.57%，報454點。德國DAX指數收跌0.2%，報15741點；法國CAC 40指數跌0.84%，報7194點；英國富時100指數收跌0.16%，報7426點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.54%，報7085點。

美國2年期債息曾升最多1.48%，高見5.0329厘，是8月29日5.0332厘後最高。收市報5.0162厘，是8月28日後收市新高，當日報5.0479厘。連升4日，累計升0.1376厘，對上一次連升4日是8月14日。

美國10年期債息曾升最多0.98%，高見4.3015厘，是8月23日4.3161厘後最高。收市報4.2797厘，是8月22日後收市新高，當日報4.3241厘。連升4日，累計升0.1009厘，對上一次連升4日是8月15日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至74.533基點，是9月1日76.188基點後最闊。收市報74.279基點，是8月31日後收市最闊，當日報75.891基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至127.291基點，是9月1日141.279點後闊闊。收市報121.057基點，是9月4日後收市最闊，當日報125.852基點。

道指曾跌最多1.01%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.1%。低見34291.56點，是8月25日34029.22點後最低。收市報34443.19點，是8月25日後收市新低，當日報34346.9點。連跌2日，累計跌394.52點，對上一次連跌2日是8月22日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月24日。

標指曾跌最多1.21%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.36%。低見4442.38點，是8月29日4431.68點後最低。收市報4465.48點，是8月28日後收市新低，當日報4433.31點。連跌2日，累計跌50.29點，對上一次連跌2日是8月16日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月12日。

納指曾跌最多1.56%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見13802.42點，是8月29日13677.06點後最低。收市報13872.47點，是8月28日後收市新低，當日報13705.13點。連跌3日，累計跌162.5點，對上一次連跌3日是8月17日。

 

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