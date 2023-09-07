個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.13%，折合報326.39元；阿里巴巴（9988）升0.36%，折合報92.59元；美團（3690）升0.63%，折合報128.81元；匯控（0005）升0.26%，折合報58元；建行（0939）跌0.34%，折合報4.31元。

道期現跌0.017%；標期現跌0.03%；納期現跌0.04%。日本東證指數現升0.14%；韓國KOSPI指數現跌0.47%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.89%。

VIX指數隔晚升3.14%或0.44點，報14.45點。

紐油現升0.1%或0.08美元，報87.63美元；布油現升0.14%或0.13美元，報90.73美元；金價現升0%或0.07美元，報1916.63美元；LME 銅期貨隔晚跌1.36%或115.5美元，報8371.5美元。美國10年期債息現升0.27%或0.0119厘，報4.2916厘。

今日焦點股份可留意：

安踏（2020）旗下Amer Sports據報在美交表申IPO，估值料達100億美元。

美國會：有必要調查中芯國際（0981）。

兩公司最快今日公布業績，包括，新地（0016）、江南布衣（3306）。

新城市建設（0456）以股代債，向主席配發逾3000萬股。

港交所（0388）倫敦辦事處今開幕，連接歐洲增據點。另外，港專責小組主席唐家成：盡早向特首提交短期建議，不排除減印花稅選項。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall，8月GMV按年升3.9%至7.49億元。

東瀛遊（6882）：暑假檔期共2.5萬人報團，逾1200團出發。

中國海外（0688）上月賣樓收入跌16%。

陽光房地產基金（0435）全年少賺11%，派息跌12%。陽光房地產：旗下商場料受惠政府搞旺夜市，視商戶取得邊際利益而配合。

小米（1810）汽車據報已試生產近一個月，每周50輛樣車。

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