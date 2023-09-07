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恒指低開12點 科指升0.07% 恒大升14% 中芯無升跌

恒指今早低開12點或0.07%，報18437點，大市成交金額18億元；國指今早高開0點或0.01%，報6403點。恒生科技指數開市報4179點，升0.07%。金融、通訊服務、能源、實業股推低大市。上升股份比例為6.51%，下跌為5.69%，無升跌為87.78%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，30隻下跌，25隻無升跌。新奧（2688）升3.09%，報56.65元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌3.63%，報9.81元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，12隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報12.08元，升3.78%；跌幅最大的是京東（9618）開市報131.1元，跌1.13%。

恒指10天線(18383.68點)升穿20天線(18369.09點)，指數續低於50天線(18868.63點)。科指10天線(4180.91點)升穿20天線(4153.63點)。

安踏（2020）旗下Amer Sports據報在美交表申IPO，估值料達100億美元。開市報91元，升1.62%。

美國會：有必要調查中芯國際（0981）。開市報21.45元，無升跌。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，新地（0016）開市報89.3元，升0.17%。江南布衣（3306）無成交，報8.47元。

新城市建設（0456）以股代債，向主席配發逾3000萬股。開市報0.69元，升15%。

港交所（0388）倫敦辦事處今開幕，連接歐洲增據點。另外，港專責小組主席唐家成：盡早向特首提交短期建議，不排除減印花稅選項。開市報312元，無升跌。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall，8月GMV按年升3.9%至7.49億元。無成交，報3.31元。

東瀛遊（6882）：暑假檔期共2.5萬人報團，逾1200團出發。無成交，報0.58元。

中國海外（0688）上月賣樓收入跌16%。開市報17.72元，升0.8%。

陽光房地產基金（0435）全年少賺11%，派息跌12%。陽光房地產：旗下商場料受惠政府搞旺夜市，視商戶取得邊際利益而配合。開市報2.71元，無升跌。

小米（1810）汽車據報已試生產近一個月，每周50輛樣車。開市報11.8元，升0.34%。

破頂股表現

破頂股包括，中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元；智勤控股（9913）創52周高，見2.93元，開市報2.93元，升1.03%。

異動股

上升異動股，包括，新城市建設發展（0456）開市報0.69元，升15%；朗華國際集團（8026）開市報0.54元，升14.89%；上坤地產（6900）開市報0.063元，升14.55%；億達中國（3639）開市報0.48元，升14.29%；恒大（3333）開市報0.73元，升14.06%；華音國際控股（0989）開市報0.199元，升13.71%；中泛控股（0715）開市報0.035元，升12.9%；國際商業結算（0147）開市報0.117元，升12.5%；青島控股（0499）開市報0.127元，升12.39%；偉志控股（1305）開市報1.16元，升9.43%。

下跌異動股，包括，德泰新能源集團（0559）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；權威金融（0397）開市報0.131元，跌5.76%；恩典生命科技（2112）開市報0.455元，跌5.21%；國農金融投資（8120）開市報0.122元，跌4.69%；貝殼－Ｗ（2423）開市報47.8元，跌4.21%；BOSSINI INT'L（0592）開市報0.23元，跌4.17%；翰森製藥（3692）開市報9.81元，跌3.63%；同景新能源（8326）開市報0.29元，跌3.33%；中石化（0386）開市報4.46元，跌3.25%。

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