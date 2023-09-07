恒指今早低開12點或0.07%，報18437點，大市成交金額18億元；國指今早高開0點或0.01%，報6403點。恒生科技指數開市報4179點，升0.07%。金融、通訊服務、能源、實業股推低大市。上升股份比例為6.51%，下跌為5.69%，無升跌為87.78%。