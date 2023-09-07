保守派眾議院自由黨團黨成員表示，他們不擔心政府關閉，他們打算藉此威脅來迫使民主黨接受優先事項，例如加強尋求庇護的難民程序。

共和黨人Chip Roy表示，如果權宜法案不對保守派反對的計劃削減支出，那不可能通過。他列舉的反對事項包括司法部的「武器化」和國防部的「覺醒」。

民主黨人想要的權宜之計，讓政府得以運行到12月8日，其中包括440億美元的災難，烏克蘭和邊境援助。

參議員本周將回到華盛頓，討論一項短期撥款妥協方案，繼續提供政府服務、發工資和支付福利，而眾議員下周恢復工作。

在9月30日截止日期之前，已經沒有足夠時間就傳統上用於向政府提供資金的12項支出法案達成一致，使得暫時的權宜之計成為唯一解決方案。但無法確定這樣的一項措施能否獲得眾議院通過，能持續多久，以及是否包括對烏克蘭援助。

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