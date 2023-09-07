港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升6.74點子至4.23298%，是8月24日後最高，當日報4.23714%。對上一次連升3日是7月28日，當日拆息報5.27119%。
港元現報7.8408元升值18點子，曾貶值最多3點子，報7.8429元，亦曾升值最多54點子，報7.8372元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.96點子至2.88083%；1星期HIBOR跌7.09點子至3.53054%；2星期HIBOR跌6.93點子至3.71327%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.54點子至4.58131%；6個月期HIBOR升2.54點子至4.95048%；12個月期HIBOR跌1.49點子至5.25214%。
美元指數現報104.841貶值0.02點或0.02%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4421%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4117%，終止連續3日擴闊，利差是2023年8月24日後最窄，當日差距為-1.1976%。
對上一次終止連續3日擴闊，是2023年8月30日，當日利差報-1.6823%。
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