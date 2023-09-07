港元現報7.8408元升值18點子，曾貶值最多3點子，報7.8429元，亦曾升值最多54點子，報7.8372元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.96點子至2.88083%；1星期HIBOR跌7.09點子至3.53054%；2星期HIBOR跌6.93點子至3.71327%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.54點子至4.58131%；6個月期HIBOR升2.54點子至4.95048%；12個月期HIBOR跌1.49點子至5.25214%。

美元指數現報104.841貶值0.02點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4421%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4117%，終止連續3日擴闊，利差是2023年8月24日後最窄，當日差距為-1.1976%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2023年8月30日，當日利差報-1.6823%。

其他報道

內地8月美元計價出口跌8.8% 好過預期

英倫銀行：利率可能「接近周期頂」

夜經濟︱百老匯戲院今晚起9時後場次劃一票價50元 旺角午夜場35元

傳內地禁官員用iPhone 蘋概股受壓 舜宇瑞聲跌3%

摩根資管：通脹已放緩 再加息將美國消費者推向「危險」

支出法案未一致 美政府月底面臨停止運作

微信刷掌支付登陸逾1500家廣東7-Eleven便利店

Google DeepMind 聯合創始人：5年內每個人都會有AI助手

恒指低開12點 科指升0.07% 恒大升14% 中芯無升跌

港股ADR升41點 夜期低水1點 新地等業績

安踏旗下Amer Sports據報在美交表申IPO 估值料達100億美元

美國會：有必要調查中芯國際

加息機會升 美2年期債息升穿5% 美股見兩周最大跌幅 道指跌198點

北水增持工行 減持碧桂園