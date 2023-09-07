美經濟數據利好，加息預期再升溫，美股下跌，美期向下，加上美元強人民幣續弱，港股低開後反覆擴大跌幅。熱炒股回吐，內房股先升後跌，中芯（0981）或將被美國會調查，跌逾5%。
恒指今早低開12點，高位跌12點，低位跌204點，高低波幅192點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為18.34%，下跌為33.96%，無升跌為47.69%。
恒指半日跌175點或0.95%，報18274點，大市成交金額435億元；國指跌58點或0.92%，報6344點。恒生科技指數收報4114點，跌1.48%。
藍籌股成交金額174.81億元，佔大市成交40.18%；科指成份股成交金額95.65億元，佔大市成交21.98%；國指成份股成交金額147.91億元，佔大市成交34%。
24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.12%。
窩輪及牛熊證成交金額減少17.02%，至74.02億元，佔大市成交16.98%。牛熊證成交金額31.12億元，減少8.79%；窩輪成交金額42.9億元，減少22.12%。
騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。工行（1398）、中移動（0941）、小米（1810）貢獻恒指較多。
藍籌17隻升，62隻下跌，1隻無升跌。新奧（2688）升4.55%，收報57.45元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌5.13%，收報20.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報37.25元，升2.76%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報20.35元，跌5.13%。
恒指跌穿10天線(18367.42點)、20天線(18360.97點)，但10天線升穿20天線。科指跌穿10天線(4174.41點)、20天線(4150.38點)、50天線(4173.69點)，但10天線升穿50天線。
北水南下合計淨流入12.86億元，較上日減少69.14%，連續第13日流入，累計流入574.34億元，對上一次連續13日淨流入是3月24日。南水北上合計淨流出68.85億元人民幣，終止單日流入
四大內銀調整存量首套個人住房貸款利率。工行（1398）收報3.77元，升0.8%。農行（1288）收報2.76元，無升跌。中行（3988）收報2.71元，無升跌。建設銀行（0939）收報4.31元，跌0.46%。
內房回吐。世茂集團（0813）收報1.06元，跌14.52%；合景泰富（1813）收報1.06元，跌8.62%；融創（1918）收報2.62元，跌1.5%；碧桂園（2007）收報1.16元，跌4.92%；恒大（3333）收報0.62元，跌3.13%。
內地8月美元計價出口跌8.8% 好過預期。東方海外（0316）收報100.2元，跌2.15%。招商局港口（0144）收報9.54元，升1.38%。中遠海控（1919）收報8元，升0.76%。中遠海運港口（1199）收報4.68元，跌0.43%。太平洋航運（2343）收報2.22元，升1.83%。
傳內地禁官員用iPhone 蘋概股受壓。舜宇（2382）收報62.2元，跌3.57%。高偉電子（1415）收報14.44元，跌6.84%。鴻騰（6088）收報1.11元，升5.71%。瑞聲（2018）收報14.56元，跌1.89%。小米（1810）收報11.92元，升1.36%。
安踏（2020）旗下Amer Sports據報在美交表申IPO，估值料達100億美元。收報89.05元，跌0.56%。
美國會：有必要調查中芯國際（0981）。收報20.35元，跌5.13%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，新地（0016）收報88.65元，跌0.56%。江南布衣（3306）收報8.34元，跌1.53%。
新城市建設（0456）以股代債，向主席配發逾3000萬股。收報0.97元，升61.67%。
港交所（0388）倫敦辦事處今開幕，連接歐洲增據點。另外，港專責小組主席唐家成：盡早向特首提交短期建議，不排除減印花稅選項。收報307.4元，跌1.47%。
香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall，8月GMV按年升3.9%至7.49億元。收報3.28元，跌0.91%。
東瀛遊（6882）：暑假檔期共2.5萬人報團，逾1200團出發。收報0.58元，無升跌。
中國海外（0688）上月賣樓收入跌16%。收報17.32元，跌1.48%。
陽光房地產基金（0435）全年少賺11%，派息跌12%。陽光房地產：旗下商場料受惠政府搞旺夜市，視商戶取得邊際利益而配合。收報2.74元，升1.11%。
小米（1810）汽車據報已試生產近一個月，每周50輛樣車。收報11.92元，升1.36%。
破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見3.26元，收報3.26元，升9.03%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1079.75元，收報1079.15元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1043.5元，收報1043.5元，升0.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1085.5元，收報1085.5元，升0.06%；意馬國際（0585）創52周高，見3.56元，收報2.91元，跌3%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升1.27%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；宏基集團控股（1718）創52周高，見0.89元，收報0.88元，升8.64%；海鑫集團（1850）創52周高，見3.08元，收報2.67元，跌6.97%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.226元，收報0.226元，升13%。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見6.02元，收報5.99元，升2.39%。
19隻股份創上市新低，其中十隻包括，建業新生活（9983）低見1.93元，收報1.97元，跌3.43%；環能國際（1102）低見0.043元，收報0.049元，跌2%；勝龍國際（1182）低見0.155元，收報0.155元，跌7.74%；富盈環球集團（1620）低見0.09元，收報0.09元，跌5.26%；君實生物（1877）低見19.68元，收報19.8元，跌1.98%；麥迪衛康（2159）低見0.63元，收報0.69元，跌1.43%；科濟藥業－Ｂ（2171）低見8.82元，收報8.99元，跌0.33%；百心安－Ｂ（2185）低見3.56元，收報3.58元，跌0.56%；美麗田園醫療健康（2373）低見11.82元，收報11.86元，跌5.87%；梅斯健康（2415）低見4.44元，收報4.51元，跌8.15%。
22隻股份創52周低，其中十隻包括，BOSSINI INT'L（0592）低見0.225元，收報0.23元，跌4.17%；CHEVALIER INT'L（0025）低見6.5元，收報6.5元，跌1.96%；東北電氣（0042）低見0.21元，收報0.214元，跌4.46%；弘海高新資源（0065）低見0.218元，收報0.22元，跌6.38%；統一企業中國（0220）低見5.55元，收報5.58元，跌1.24%；蒙古能源（0276）低見0.47元，收報0.51元，升4.08%；呷哺呷哺（0520）低見3.42元，收報3.48元，跌2.79%；南京熊貓電子股份（0553）低見2.43元，收報2.43元，跌1.62%；玖源集團（0827）低見0.091元，收報0.1元，升5.26%；威高股份（1066）低見7.06元，收報7.08元，跌4.45%。
異動股
上升異動股，包括，億達中國（3639）收報0.73元，升73.81%；新城市建設發展（0456）收報0.97元，升61.67%；融信中國（3301）收報0.325元，升32.65%；海藍控股（2278）收報4.3元，升30.7%；萬勵達（8482）收報0.085元，升28.79%；中國置業（0736）收報0.139元，升27.52%；禮建德集團（8455）收報0.036元，升24.14%；中國高精密（0591）收報0.242元，升24.1%；金地商置（0535）收報0.465元，升24%。
下跌異動股，包括，所羅門環球控股（8133）收報0.79元，跌68.27%；MBV INTL（1957）收報0.91元，跌34.53%；國際商業結算（0147）收報0.079元，跌24.04%；興業新材料（8073）創上市新低，見0.128元，收報0.128元，跌22.89%；新天地產集團（0760）收報0.011元，跌21.43%；森浩集團（8285）收報0.047元，跌18.97%；大地國際集團（8130）收報0.013元，跌18.75%；國瑞健康（2329）收報0.057元，跌18.57%；HYGIEIA GROUP（1650）收報0.069元，跌17.86%；中國錢包（0802）收報0.06元，跌17.81%；揚科集團（1460）收報0.227元，跌17.45%。
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