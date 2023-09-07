早前中證監表明，為活躍資本市場、提振投資者信心，公布出招規範股份減持等行為後，卻有A股企業股東在敏感時刻減持。近日內地家居板塊隨救市消息帶動急升，A股的我樂家居（滬603326）今日公告，公司股東于範易及其一致行動人劉福娟、煙臺埃維管業、西藏埃維創業投資、煙臺埃維商貿於9月7日收到中證監下發的立案告知書，上述股東因涉嫌超比例減持，根據證券法、行政處罰法等法律法規，中證監會決定對公司前述股東立案。
集團指，是次立案事項系針對公司持股 5%以上股東，公司生產經營活動不會受到影響。調查期間，于範易及其一致行動人將積極配合中證監的調查工作，並嚴格按照相關法律法規及監管要求履行信息披露義務。
我樂家居自8月底開始連續出現急升，集團亦披露，自8月28日至9月6日已連續十個交易日漲停，收盤價格漲幅偏離值累計超過 100%（實際累漲114.21%），同期上證指數累漲為3.07%，據上交所有關規定，已屬於股票交易嚴重異常波動情形。
集團提示投資者，公司股票短期漲幅嚴重高於上證指數，存在市場情緒過熱的情形，但公司基本面未發生重大變化，也不存在應披露而未披露的重大信息。而且短期內估值嚴重偏離行業估值水平，短期內股價換手率較高等。
集團又提示指業績持續增長不確定性風險，上半年公司業績按年有所增長，但是公司在經營過程中面臨行業政策、市場、技術、財務及不可抗力因素等風險，可能對公司經營業績造成不利影響，公司業績持續增長具有不確定性。
在連續十日漲停後，公司表示經核實控股股東、實控人、董事、監事及高層等在公司今次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。惟上述的于範易及其一致行動人等股東則由今年6月底持有2244.0408萬股或7.1124%，截至9月6日收盤，持股降至4200萬，持股僅0.0013%，期間通過集中競價悉售其持股，並後再買入4,200 股。公司正在積極與相關股東核實股份變動情況。
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