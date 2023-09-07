據相關人士介紹，該中心負責審核購房資格與網簽備案，相關政策調整會否對外發布尚未明確，但如果近兩天有港澳居民購買深圳市的商用物業，已是可以網簽的了。而是次放開意味著「不限套數」。

不過，本次放開的是港澳居民，不包括臺灣居民和境外人士，住宅的限購政策也未有變化。

此前，根據2007年7月發布的《深圳市國土局關于規范境外機構和境外個人購買商品房的通知》，港澳臺地區居民和華僑只能購買一套用於自住的住宅類商品房。而境外機構和個人購買非自用房地產的，要遵循商業存在的原則，申請設立外商投資企業，取得營業執照後方可按照核準的經營範圍從事相關業務。

即就是，境外機構和個人購買非自用商品房，必須要取得兩證，一個是《外商投資企業批準證書》，一個是《營業執照》，營業執照中要有房地產投資的營業範圍。

報導又引述深圳一個在售公寓項目的銷售人員表示，港澳居民個人可以認購，現在明細還沒有出來，但已經收到通知了。另一知情人士則表示，早在9月5日下午就接到了通知，被告知深圳要取消對港澳人士購買商用物業的限制，包括商鋪、寫字樓和公寓。他指，網簽系統應該9月7日就能調整好。政府可能不會發布相關文件，只做不說。

此外，有深圳某代理行的高層指，取消港澳人士購買商用物業的限制，將對羅湖、福田關口附近商用物業的消化帶來積極影響。「過去深圳人很少去關口買商用物業，而香港人又沒辦法以個人身份購買，所以這些物業特別是公寓的銷售很不理想」，但通關後香港與深圳兩地的交流恢復正常，如今又取消了商用物業限購，深圳的中介機構應該都已經行動去拓香港客了，特別是商務公寓、商辦改公寓這種項目。

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