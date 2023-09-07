moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

深圳市商業辦公物業、商務公寓 港澳居民不限購

據內媒報導，獲深圳市住房公積金管理中心的相關人士確認，目前深圳市非住宅類的商業辦公物業、商務公寓等，對港澳居民放開限購，政策是最近幾天才更新的，接下來會告知相關職能部門落地執行。

據相關人士介紹，該中心負責審核購房資格與網簽備案，相關政策調整會否對外發布尚未明確，但如果近兩天有港澳居民購買深圳市的商用物業，已是可以網簽的了。而是次放開意味著「不限套數」。

不過，本次放開的是港澳居民，不包括臺灣居民和境外人士，住宅的限購政策也未有變化。

此前，根據2007年7月發布的《深圳市國土局關于規范境外機構和境外個人購買商品房的通知》，港澳臺地區居民和華僑只能購買一套用於自住的住宅類商品房。而境外機構和個人購買非自用房地產的，要遵循商業存在的原則，申請設立外商投資企業，取得營業執照後方可按照核準的經營範圍從事相關業務。

即就是，境外機構和個人購買非自用商品房，必須要取得兩證，一個是《外商投資企業批準證書》，一個是《營業執照》，營業執照中要有房地產投資的營業範圍。

報導又引述深圳一個在售公寓項目的銷售人員表示，港澳居民個人可以認購，現在明細還沒有出來，但已經收到通知了。另一知情人士則表示，早在9月5日下午就接到了通知，被告知深圳要取消對港澳人士購買商用物業的限制，包括商鋪、寫字樓和公寓。他指，網簽系統應該9月7日就能調整好。政府可能不會發布相關文件，只做不說。

此外，有深圳某代理行的高層指，取消港澳人士購買商用物業的限制，將對羅湖、福田關口附近商用物業的消化帶來積極影響。「過去深圳人很少去關口買商用物業，而香港人又沒辦法以個人身份購買，所以這些物業特別是公寓的銷售很不理想」，但通關後香港與深圳兩地的交流恢復正常，如今又取消了商用物業限購，深圳的中介機構應該都已經行動去拓香港客了，特別是商務公寓、商辦改公寓這種項目。

其他報道

敏感時刻悉售持股 A股我樂家居股東遭中證監立案

SK海力士：正調查晶片為何出現在華為手機

iPhone禁令據報擴大至政府機構及國企

微博：已處置14餘萬個違規帳號 80個虛幣炒作帳號被關

半日沽空金額68億 減3% 恒生中國企業沽空增1倍

恒指半日跌175點 南水轉流出68億 內房回吐 中芯跌5%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 隔夜息升20點子

四大內銀調整存量首套個人住房貸款利率 本月25日起實行

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.58%

內地8月美元計價出口跌8.8% 好過預期

英倫銀行：利率可能「接近周期頂」

夜經濟︱百老匯戲院今晚起9時後場次劃一票價50元 旺角午夜場35元

傳內地禁官員用iPhone 蘋概股受壓 舜宇瑞聲跌3%

摩根資管：通脹已放緩 再加息將美國消費者推向「危險」

支出法案未一致 美政府月底面臨停止運作

微信刷掌支付登陸逾1500家廣東7-Eleven便利店

Google DeepMind 聯合創始人：5年內每個人都會有AI助手

恒指低開12點 科指升0.07% 恒大升14% 中芯無升跌

港股ADR升41點 夜期低水1點 新地等業績

安踏旗下Amer Sports據報在美交表申IPO 估值料達100億美元

美國會：有必要調查中芯國際

加息機會升 美2年期債息升穿5% 美股見兩周最大跌幅 道指跌198點

北水增持工行 減持碧桂園