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Klook年度總預訂額達30億美元創新高 慶九周年送900萬美元優惠及獎品

旅遊及體驗平台Klook公布，本年度的總預訂額達30億美元，較2019年相比增長3倍，創平台成立以來最佳業績。 

Klook創始人兼首席執行官林照圍表示，儘管亞太地區的旅遊業仍然處於早期復甦階段，而且航班量亦持續受限，旅客正展現出對外旅遊的渴求，Klook平台上的各種附加產品和服務尤其顯著，例如鐵路、租車、Staycations以及更多獨有的旅遊體驗等，其消費數字升幅超過30%。

Klook引述最近一項特別針對來自亞太地區12個國家/地區旅遊者的研究顯示，旅遊體驗已成為新世代旅遊者夢寐以求的「新資產」，數據指有85%的千禧世代和Z世代均願意投資金錢與時間，以獲得獨一無二的旅遊體驗。 

隨著新世代旅遊者逐步視旅遊體驗為外遊首要目的，同時社交媒體亦成為新世代旅遊者與外界分享旅遊經歷的主要渠道，Klook將由本月起推出一系列9周年慶祝活動，特意投放更多的宣傳預算於KOL之上，此舉將是品牌首次以社交媒體及利用「使用者原創內容」（UGC行銷）作為主要宣傳策略的線上活動。 

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪稱，正見證著新世代旅行者對於獲取旅遊靈感方式的巨大變化，特別對於亞太地區的Z世代旅遊者而言，他們更偏好使用社交媒體作為獲取及分享資訊的主要渠道，同時亦追求著旅遊內容的真實性與沈浸式體驗。為滿足他們的需求，因此品牌決定把更多的資源投放於KOL之上。

他續稱，公司並不需要製作海量的內容，而是針對用戶需求的內容，內容必需方便出現於行動裝置上，同時資訊需要確保真實性，而且易於分享。

為慶祝Klook成立9周年，同時適逢年末旅遊旺季即將來臨，由9月8日至22日期間，公司將推出全球性慶祝活動，當中包括送出總值超過900萬美元的旅遊優惠及獎品。

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