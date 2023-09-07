Klook創始人兼首席執行官林照圍表示，儘管亞太地區的旅遊業仍然處於早期復甦階段， 而且航班量亦持續受限，旅客正展現出對外旅遊的渴求，Klook平台上的各種附 加產品和服務尤其顯著，例如鐵路、租車、Staycation s以及更多獨有的旅遊體驗等，其消費數字升幅超過30%。

Kloo k引述最近一項特別針對來自亞太地區12個國家/地區旅遊者的研究顯示， 旅遊體驗已成為新世代旅遊者夢寐以求的「新資產」，數據指有85 %的千禧世代和Z世代均願意投資金錢與時間， 以獲得獨一無二的旅遊體驗。

隨著新世代旅遊者逐步視旅遊體驗為外遊首要目的， 同時社交媒體亦成為新世代旅遊者與外界分享旅遊經歷的主要渠道，Klook將由本月起推出一系列9周年慶祝活動， 特意投放更多的宣傳預算於KOL之上， 此舉將是品牌首次以社交媒體及利用「使用者原創內容」（UGC行銷）作為主要宣傳策略的線上活動。

Klook營運長 暨聯合創辦人王志豪稱，正見證著新世代旅行者對於獲取旅遊靈感方式的巨大變化，特別對於亞太地區的Z世代旅遊者而言， 他們更偏好使用社交媒體作為獲取及分享資訊的主要渠道， 同時亦追求著旅遊內容的真實性與沈浸式體驗。為滿足他們的需求， 因此品牌決定把更多的資源投放於KOL之上。

他續稱，公司並不需要製作海量的內容， 而是針對用戶需求的內容，內容必需方便出現於行動裝置上， 同時資訊需要確保真實性，而且易於分享。

為慶祝Klook成立9周年，同時適逢年末旅遊旺季即將來臨，由 9月8日至22日期間， 公司將推出全球性慶祝活動， 當中包括送出總值超過900萬美元的旅遊優惠及獎品。

其他報道

海港城：今起增免費泊車至最多6小時 國慶日煙花匯演料接待萬名市民

深圳市商業辦公物業、商務公寓 港澳居民不限購

敏感時刻悉售持股 A股我樂家居股東遭中證監立案

SK海力士：正調查晶片為何出現在華為手機

iPhone禁令據報擴大至政府機構及國企

微博：已處置14餘萬個違規帳號 80個虛幣炒作帳號被關

半日沽空金額68億 減3% 恒生中國企業沽空增1倍

恒指半日跌175點 南水轉流出68億 內房回吐 中芯跌5%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 隔夜息升20點子

四大內銀調整存量首套個人住房貸款利率 本月25日起實行

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.58%

內地8月美元計價出口跌8.8% 好過預期

英倫銀行：利率可能「接近周期頂」

夜經濟︱百老匯戲院今晚起9時後場次劃一票價50元 旺角午夜場35元

傳內地禁官員用iPhone 蘋概股受壓 舜宇瑞聲跌3%

摩根資管：通脹已放緩 再加息將美國消費者推向「危險」

支出法案未一致 美政府月底面臨停止運作

微信刷掌支付登陸逾1500家廣東7-Eleven便利店

Google DeepMind 聯合創始人：5年內每個人都會有AI助手

恒指低開12點 科指升0.07% 恒大升14% 中芯無升跌

港股ADR升41點 夜期低水1點 新地等業績

安踏旗下Amer Sports據報在美交表申IPO 估值料達100億美元

美國會：有必要調查中芯國際

加息機會升 美2年期債息升穿5% 美股見兩周最大跌幅 道指跌198點