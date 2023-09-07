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新世界與香港迪士尼簽訂合作備忘錄 提升大嶼山旅遊娛樂體驗

新世界發展（0017）及香港迪士尼樂園度假區宣布簽訂合作備忘錄，雙方將探討多個協同合作機遇，包括於11 SKIES開設全新精品店、增強交通接駁，以及開發嶄新旅遊及文化產品，冀將大嶼山升級轉型為國際旅遊娛樂產業園。

根據雙方的合作備忘錄，新世界及香港迪士尼探討合作範圍包括零售、產品開發及宣傳層面，發揮新世界生態圈共2,600萬名會員的龐大機遇，以至在香港及大灣區的K11據點合辦活動和市場推廣。

新世界發展執行董事薛南海表示，很榮幸與香港迪士尼聯手，不同層面優勢互補，並牽頭發揮大嶼山旅遊景點之間的強大協同效應。集團將繼續積極物色合作夥伴，讓大嶼山成為國際旅遊娛樂產業園，令香港成為本地、中國內地及國際旅客的首選目的地。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，作為旅遊地標，香港迪士尼一直積極促進經濟發展，並致力以創新方式推動香港成為首屈一指的旅遊目的地。他又指，非常高興和新世界攜手合作，期待匯聚大嶼山的友好夥伴，在旅客重回香港之際捕足其瞬息萬變的多元需求，提供更多體驗式旅遊選項。

 

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