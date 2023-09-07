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標普：LGFV債務規模60萬億元人幣 流動性壓力正在惡化

地方政府融資平台（LGFV）債務問題償付，是內房以外另一市場關注焦點，標準普爾發表報告，認為單靠政策修補措施（policy patches）不能解決其流動性問題，LGFV現金枯竭，短期債務正在增加，低層級地方政府的城投公司流動性可靠度正迅速惡化。標普估計整體城投債規模為60萬億元人民幣，低層級地方政府城投債佔其中50萬億元或90%。

標普指出，不少城投企業並非商業運營，缺乏利潤和現金流償還巨額債務。自中央政府開始限制地方政府以城投企業進行預算以外的融資，以限制地方債務水平上升，地方政府融資平台在過去兩年已經面臨流動性壓力。由於融資和再融資更為困難，造成流動性緊張，是觸發大多數城投企業困境的典型因素。

標普全球評級信用分析師葉翱行認為，如果沒有新資金，城投企業只能使用內部現金或爭取非公開發行債務重組，以避免公募債券違約。目前面臨壓力的城投大多來自經濟較弱的地區，雖然部分得到銀行和資本市場較強的融資支持，惟隨着債務規模滾大，城投企業面臨的流動性壓力將繼續累積。

與此同時，一旦經濟較強地區出現任何預期以外的信貸事件，或對市場產生更大規模的衝擊，令市場對更廣泛的地方政府融資平台感到不安，令問題更加難以解決。

7月底的中共政治局會議，決議要求採取一攬子措施，解決市和縣級借款解決還款風險，標普指措施或發行地方政府債券用於地方政府融資平台債務互換、債務展期、削減融資成本，以及加強中央和地方政府之間的協調。

標普全球評級信用分析師李春燕認為，最新一輪的政策措施，可能會給市場帶來小幅信心提振，並加強主要利益相關者之間的政策協調。不過新措施的最終效果，取決於如何解決地方政府融資平台短期再融資的挑戰，同時推進長期債務解決方案。

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