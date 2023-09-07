12隻除淨藍籌：中石化（0386）、中海油（0883）、平保（2318）、石藥（1093）、華潤萬象生活（1209）、潤地（1109）、網易（9999）、友邦（1299）、申洲（2313）、恒隆地產（0101）、中銀香港（2388）、中石油（0857）。

恒指今早低開12點，高位跌12點，低位跌276點，高低波幅264點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為21.09%，下跌為42.53%，無升跌為36.37%。

恒指收市跌247點或1.34%，報18202點，大市成交金額868億元，較上日減少6.55%，是8月25日813.66億元成交後最少；國指跌89點或1.39%，報6314點。恒生科技指數收報4091點，跌2.04%。

藍籌股成交金額395.81億元，佔大市成交45.6%；科指成份股成交金額214.95億元，佔大市成交24.76%；國指成份股成交金額334.27億元，佔大市成交38.51%。

24隻雙櫃台股，總成交0.91億元人民幣，相當於約0.97億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.23%，至87.22億元，佔大市成交10.04%。牛熊證成交金額39.59億元，增加16.03%；窩輪成交金額47.62億元，減少13.54%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。工行（1398）、小米（1810）、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，68隻下跌，0隻無升跌。新奧（2688）升4.46%，收報57.4元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌7.6%，收報19.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報37元，升2.07%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報19.82元，跌7.6%。

恒指10天線(18360.14點)升穿20天線(18357.32點)，指數則跌穿10天、20天線。科指跌穿10天線(4172.08點)、20天線(4149.22點)、50天線(4173.22點)，下試100天線(4045.98點)。

北水南下合計淨流入70.47億元，較上日增加69.07%，淨流入金額是9月5日119.98億元後最多。連續第13日流入，累計流入631.95億元，對上一次連續13日淨流入是3月24日。南水北上合計淨流出70.72億元人民幣，終止連續1日流入

三大指數表現

恒指曾跌最多1.5%，低見18173.44點，是8月28日後最低。收市見8月28日後收市新低。連跌3日，累計跌642.09點，對上一次連跌3日是8月15日。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.26%，低見4082.29點，是8月25日4054.98點後最低。收市見是8月25日後收市新低，當日報4058.95點。連跌3日，累計跌213.37點，對上一次連跌3日是8月15日。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.54%，低見6304.77點，是8月31日6303.77點後最低。收市見8月28日後收市新低，當日報6246.22點。

午後消息股表現

新世界（0017）與香港迪士尼簽訂合作備忘錄 提升大嶼山旅遊娛樂體驗。收報16.84元，跌1.41%。

民建聯建議樓市「減辣」 港人購第二個物業印花稅降至6%。新世界發展（0017）收報16.84元，跌1.41%。新鴻基地產（0016）收報88.3元，跌0.95%。長實集團（1113）見52周低41.35元，收報41.55元，跌1.54%。恒地（0012）收報21.15元，跌1.17%。信和置業（0083）收報9.02元，跌1.64%。華置（0127）收報1.84元，無升跌。嘉華國際（0173）收報2.36元，跌0.42%。

騰訊（0700）今推「混元大模型」已接入旗下逾50款產品。收報321.6元，跌1.83%。

iPhone禁令據報擴大至政府機構及國企。舜宇（2382）收報61.7元，跌4.34%。高偉電子（1415）收報14.42元，跌6.97%。鴻騰（6088）收報1.1元，升4.76%。瑞聲（2018）收報14.32元，跌3.5%。小米（1810）收報11.9元，升1.19%。

微博（9898）：已處置14餘萬個違規帳號 80個虛幣炒作帳號被關。收報102.1元，跌0.58%。

今早及隔晚消息股表現

四大內銀調整存量首套個人住房貸款利率。工行（1398）收報3.77元，升0.8%。農行（1288）收報2.76元，無升跌。中行（3988）收報2.69元，跌0.74%。建設銀行（0939）收報4.29元，跌0.92%。

內地8月美元計價出口跌8.8% 好過預期。東方海外（0316）收報100.6元，跌1.76%。招商局港口（0144）收報9.57元，升1.7%。中遠海控（1919）收報8.04元，升1.26%。中遠海運港口（1199）收報4.62元，跌1.7%。太平洋航運（2343）收報2.25元，升3.21%。

安踏（2020）旗下Amer Sports據報在美交表申IPO，估值料達100億美元。收報88.8元，跌0.84%。

美國會：有必要調查中芯國際（0981）。收報19.82元，跌7.6%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，新地（0016）收報88.3元，跌0.95%。江南布衣（3306）收報8.29元，跌2.13%。

新城市建設（0456）以股代債，向主席配發逾3000萬股。收報1.35元，升125%。

港交所（0388）倫敦辦事處今開幕，連接歐洲增據點。另外，港專責小組主席唐家成：盡早向特首提交短期建議，不排除減印花稅選項。收報307.2元，跌1.54%。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall，8月GMV按年升3.9%至7.49億元。收報3.27元，跌1.21%。

東瀛遊（6882）：暑假檔期共2.5萬人報團，逾1200團出發。收報0.58元，無升跌。

中國海外（0688）上月賣樓收入跌16%。收報17.18元，跌2.28%。

陽光房地產基金（0435）全年少賺11%，派息跌12%。陽光房地產：旗下商場料受惠政府搞旺夜市，視商戶取得邊際利益而配合。收報2.73元，升0.74%。

小米（1810）汽車據報已試生產近一個月，每周50輛樣車。收報11.9元，升1.19%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見3.37元，收報3.37元，升12.71%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見11.68元，收報11.4元，升4.59%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1079.75元，收報1079.15元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1043.5元，收報1043.5元，升0.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1085.5元，收報1085.5元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見534元，收報534元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.45元，收報108.45元，升0.05%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1008.4元，收報1008.4元，升0.18%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.255元，收報0.255元，升5.37%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%；意馬國際（0585）創52周高，見3.56元，收報2.87元，跌4.33%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.25元，收報0.249元，升27.69%；碧生源（0926）創52周高，見3.62元，收報3.61元，升6.18%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.395元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見6.05元，收報6.02元，升2.91%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，建業新生活（9983）低見1.93元，收報1.99元，跌2.45%；宇華教育（6169）低見0.72元，收報0.73元，跌5.19%；成實外教育（1565）低見0.117元，收報0.121元，無升跌；環能國際（1102）低見0.043元，收報0.043元，跌14%；勝龍國際（1182）低見0.155元，收報0.175元，升4.17%；ＴＡＴＡ健康（1255）低見0.26元，收報0.32元，跌22.89%；蠟筆小新食品（1262）低見0.198元，收報0.199元，跌0.5%；交運燃氣（1407）低見0.55元，收報0.57元，跌1.72%；常達控股（1433）低見0.041元，收報0.043元，無升跌；富盈環球集團（1620）低見0.09元，收報0.09元，跌5.26%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見4.05元，收報4.06元，跌2.87%；呷哺呷哺（0520）低見3.42元，收報3.44元，跌3.91%；長實集團（1113）低見41.35元，收報41.55元，跌1.54%；金輝（0137）低見0.58元，收報0.64元，跌1.54%；恒安（1044）低見28.2元，收報28.3元，跌2.58%；恒生（0011）低見97元，收報97.05元，跌1.62%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.225元，收報0.228元，跌5%；潤泥（1313）低見2.47元，收報2.48元，跌3.88%；恒生銀行（0011）低見97元，收報97.05元，跌1.62%；CHEVALIER INT'L（0025）低見6.12元，收報6.12元，跌7.69%。

異動股

上升異動股，包括，新城市建設發展（0456）收報1.35元，升125%；億達中國（3639）收報0.82元，升95.24%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.32元，收報0.32元，升60%；中國環保科技（0646）收報0.52元，升40.54%；盈滙企業控股（2195）收報0.7元，升40%；萬勵達（8482）收報0.09元，升36.36%；海藍控股（2278）收報4.28元，升30.09%；亞洲能源物流（0351）收報0.179元，升27.86%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.25元，收報0.249元，升27.69%；諾發集團（1360）收報0.014元，升27.27%；中國金石（1380）收報0.38元，升26.67%。

下跌異動股，包括，所羅門環球控股（8133）收報0.68元，跌72.69%；MBV INTL（1957）收報0.84元，跌39.57%；HYGIEIA GROUP（1650）收報0.057元，跌32.14%；國際商業結算（0147）收報0.071元，跌31.73%；ＴＡＴＡ健康（1255）創上市新低，見0.26元，收報0.32元，跌22.89%；靖洋集團（8257）收報0.08元，跌21.57%；森浩集團（8285）收報0.047元，跌18.97%；世茂集團（0813）收報1.01元，跌18.55%；中國華君（0377）收報1.1元，跌18.52%；天譽置業（0059）收報0.018元，跌18.18%。

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