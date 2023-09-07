新鴻基地產（0016）公布至6月底止全年業績，盈利跌6.5%至239.07億元，維持每股派末期息3.7元，全年派4.95元，按年不變。撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利238.85億元，按年跌16.7%。新地解釋，物業銷售溢利減少，而出租物業組合及非地產業務則繼續貢獻龐大且相對穩定的經常性溢利。期內新地收入跌8.4%至711.95億元。
新地指，隨著旗下的新投資物業在未來兩、三年相繼落成，相信集團經常性收入基礎將進一步擴大。香港方面，TOWNPLACE WEST KOWLOON將在今年第四季開始營運。元朗形點商場的擴展部分和 觀塘The Millennity的基座商場均預計在明年開業，中長期而言，香港高鐵西九龍總站發展項目等主要綜合物業相繼落成後，將進一步壯大集團的經常性收入。
展望未來，新地稱，外圍經濟前景疲弱等多項因素或會影響香港經濟的復蘇步伐，大部分先進經濟體的息率或會在高水平維持一段時間，但高利率應可令通脹降溫，目前加息周期或已接近尾聲。集團又對內地和香港的前景充滿信心，將繼續在香港及內地主要城市投資。
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