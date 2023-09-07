moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新地全年基礎溢利倒退17% 末期息維持3.7元

新鴻基地產（0016）公布至6月底止全年業績，盈利跌6.5%至239.07億元，維持每股派末期息3.7元，全年派4.95元，按年不變。撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利238.85億元，按年跌16.7%。新地解釋，物業銷售溢利減少，而出租物業組合及非地產業務則繼續貢獻龐大且相對穩定的經常性溢利。期內新地收入跌8.4%至711.95億元。

新地指，隨著旗下的新投資物業在未來兩、三年相繼落成，相信集團經常性收入基礎將進一步擴大。香港方面，TOWNPLACE WEST KOWLOON將在今年第四季開始營運。元朗形點商場的擴展部分和 觀塘The Millennity的基座商場均預計在明年開業，中長期而言，香港高鐵西九龍總站發展項目等主要綜合物業相繼落成後，將進一步壯大集團的經常性收入。

展望未來，新地稱，外圍經濟前景疲弱等多項因素或會影響香港經濟的復蘇步伐，大部分先進經濟體的息率或會在高水平維持一段時間，但高利率應可令通脹降溫，目前加息周期或已接近尾聲。集團又對內地和香港的前景充滿信心，將繼續在香港及內地主要城市投資。

其他報道

在岸人民幣貶至7.3276 見16年最弱

全日沽空金額增17% 盈富沽空增1.8倍 基金單位增至逾兩周高

高瓴資本擬募集數十億美元資金 抄底中資股票

人幣貶、南水走 恒指收跌247點 北水繼續掃 12隻藍籌除淨

傳停售iPhone 15 中移動：假消息

挪威主權財富基金：將關閉上海辦事處 強調不影響對華投資

標普：LGFV債務規模60萬億元人幣 流動性壓力正在惡化

ZA Bank 推出6厘1個月美元定存

新世界與香港迪士尼簽訂合作備忘錄 提升大嶼山旅遊娛樂體驗

民建聯建議樓市「減辣」 港人購第二個物業印花稅降至6% 倡減股票印花稅

騰訊今推「混元大模型」已接入旗下逾50款產品

Klook年度總預訂額達30億美元創新高 慶9周年送900萬美元優惠及獎品

G20據報同意讓非洲聯盟成為成員

海港城：今起增免費泊車至最多6小時 國慶日煙花匯演料接待萬名市民

深圳市商業辦公物業、商務公寓 港澳居民不限購

敏感時刻悉售持股 A股我樂家居股東遭中證監立案

SK海力士：正調查晶片為何出現在華為手機

iPhone禁令據報擴大至政府機構及國企

微博：已處置14餘萬個違規帳號 80個虛幣炒作帳號被關

半日沽空金額68億 減3% 恒生中國企業沽空增1倍

恒指半日跌175點 南水轉流出68億 內房回吐 中芯跌5%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 隔夜息升20點子

四大內銀調整存量首套個人住房貸款利率 本月25日起實行

 