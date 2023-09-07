新地指，隨著旗下的新投資物業在未來兩、三年相繼落成，相信集團經常性收入基礎將進一步擴大。香港方面，TOWNPLACE WEST KOWLOON將在今年第四季開始營運。元朗形點商場的擴展部分和 觀塘The Millennity的基座商場均預計在明年開業，中長期而言，香港高鐵西九龍總站發展項目等主要綜合物業相繼落成後，將進一步壯大集團的經常性收入。

展望未來，新地稱，外圍經濟前景疲弱等多項因素或會影響香港經濟的復蘇步伐，大部分先進經濟體的息率或會在高水平維持一段時間，但高利率應可令通脹降溫，目前加息周期或已接近尾聲。集團又對內地和香港的前景充滿信心，將繼續在香港及內地主要城市投資。

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