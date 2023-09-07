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俊盟國際：於香港電子支付解決方案及硬件市佔率已超六成

主要從事電子支付提供解決方案及硬件業務的俊盟國際（EFT Solutions，8062）主席及行政總裁勞俊傑表示，現時於香港電子支付解決方案及硬件的市場佔有率相信已經超過六成。俊盟於8月在馬來西亞成立8人團隊，勞俊傑表示該團隊負責協助其他地區業務，他亦指其發展規模不會太大。另外，俊盟亦開始拓展外蒙市場，目前出售了約300部支付機。

為保護消費者及客戶在電子支付上的數據安全，俊盟國際8月推出支付卡產業資料安全標準（PCI DSS 6）的支付機，取代以往版本（PCI DSS 5）的支付機，而於上周二（29日）俊盟開始逐漸替商户轉換支付機。

勞俊傑指，現時新機已可以支援以信用卡、電子錢包支付，預計9月內可支援以八達通支付、今年內可支援易辦事支付。他亦提及，現時於香港平均每年售出2至3萬部支付機。

俊盟國際最近推出「Hub +」支付技術接駁系統，技術將大大簡化接駁各種支付形式的流程，包括更有效地進行不同支付系統、對接或程序開發的工序，減省不必要的測試時間，並且免除以往支付系統多向性對接，或令統一性出現差異。

另外，勞俊傑亦提到目前兩間公司（EFT Solution及EFT payment）合共擁有約200名員工。

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