美團（3690）非執行董事沈南鵬申報，他在8月31日在市場外，以每股129.2346元，減持逾2635.23萬B類股份，涉值約34.06億元。完成減持後，他在美團的持股比例由原先的2.32%，降至1.86%。
根據有關申報提交的補充資料顯示，該等股份減持是與沈南鵬控制的基金實體有關，而以他為首的紅杉資本中國基金旗下多隻基金及沈南鵬均被視為持有該等股份權益。
據了解，這次減持是由紅杉中國沽出，並非沈南鵬個人減持。紅杉中國是美團的長期投資者，至今已經17年。一般而言， 基金的生命周期是3至10年，向投資者退還投資本金及利潤，透過減持美團鎖定利潤，是向投資者負責任的表現，而並非看淡其基本面。
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