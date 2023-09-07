富昌證券指，全力支持港府發行第二批綠色債券，為配合市民認購，其推出16項優惠，當中包括免按金、免孖展息、免港股佣金等。富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，綠債較一般銀行定期存款提供的利率為高，靈活性強亦較大，投資者除了可以在認購期內提出申請之外，亦可以在二手市場上買賣。根據第一批綠債發行時的經驗，200億元的發行額度共吸引逾325億元的資金認購，最終每人獲派4至5手。因預期是次的認購反應熾熱，他們認為充裕流動資金人士可盡量多投，例如每人至少認購15手。