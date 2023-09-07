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富昌建議綠債每人認購最少15手

富昌證券指，全力支持港府發行第二批綠色債券，為配合市民認購，其推出16項優惠，當中包括免按金、免孖展息、免港股佣金等。富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，綠債較一般銀行定期存款提供的利率為高，靈活性強亦較大，投資者除了可以在認購期內提出申請之外，亦可以在二手市場上買賣。根據第一批綠債發行時的經驗，200億元的發行額度共吸引逾325億元的資金認購，最終每人獲派4至5手。因預期是次的認購反應熾熱，他們認為充裕流動資金人士可盡量多投，例如每人至少認購15手。

是次該行推出的優惠，包括免按金、免孖展利息、免暗盤買賣佣金 (網上交易)、免上市後買入佣金、免認購手續費、免到期贖回費、免託管費、免存入費、免存倉費、免轉倉費、免代收股息手續費、免不動戶費、免港股佣金、免港期100張佣金、免費送港股、美股、港期、美期手機版串流報價，及 轉倉再送1萬元佣金券。

此外，譚朗蔚透露，集團即將有新成員加入，冀望能為集團注入活力，加深投資者對集團的印象，助推動宣傳產品及服務。

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