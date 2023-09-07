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大家樂：晚市生意較疫前仍有雙位數差距

大家樂（0341）首席執行官羅德承表示，現時晚市營業額尚未完全回復至2018至19年疫情前，仍有低雙位數百分點的差距；早午市及下午茶時段與疫前仍有低單位數的距離。

他認為，夜市生意與疫前差距相信是與習慣改變有關，暑假期間7月銷售表現與人流較5、6月好，但8月銷售表現較7月欠佳，或與本港出外旅遊增加及北上消費有關，內地旅客增加亦有帶動上水及尖沙咀地區門店表現。

他指出，目前食材成本可控，將配合食材價格調整餐單，盡量不加價，亦看不到有很大的加價空間，期望可保持人均消費水平，現時單價約為41至42元。

他又稱，由於餐飲業人手不足，集團尚欠1000名人手，而且門店早上6點已開始營業，員工的工時很長，較為困難全線門店延長營業時間。不過部分分店會盡量配合商場的營業時間。至於政府推動夜市經濟，他認為，晚上有人流自然好，即是有生意做，但未必能帶旺全港九各地區，估計只帶動油尖旺地區表現。

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