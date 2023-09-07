我樂家居早前連續10日漲停板後，收到上交所的監管工作函，其後公司披露控股股東、實控人等並無在公司股票交易異常波動期間買賣公司股票，惟于範易及其一致行動人等股東原持有2244.0408萬股或7.1124%權益，及至9月6日收盤，上述股東已通過集中競價悉數減持2244.0408萬股，並再買入4,200股，不再是公司持股5%以上的股東。

公司指，據內地證券法等相關規定，于範易等人在持股比例變動達到5%時應當進行報告和公告，在增減持至公告後3日內不得再行買賣股票，故其減持行為已涉嫌違反上述規定。

雖然我樂家居減持事件，並不觸及中證監早前為提振投資者信心，要求若上市公司存在破發、破凈情形，或最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均凈利潤30%，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持的行為。但中證監速迅對我樂家居股東立案，連同另一A股東方時尚（滬603377）控股股東在股價破發下減持，亦即遭上交所予以監管警示，已惹起市場關注。

央廣網昨亦引述知情人士指，對於「處罰痛感不強」的問題，監管部門正在對相關規則進行研究。而對於市場上的違規減持行為，監管力度只會越來越大。

其他報道

大家樂：晚市生意較疫前仍有但雙位數差距

長春市公布發放買樓按揭利息補貼及消費券

富昌建議綠債每人認購最少15手

螞蟻華為等逾30家機構今發起成立AI安全工作組

紅杉中國減持美團2635萬股 套現34億

傳承教育評估轉至主板上市的可能性

大灣區航空與香港國際航空學院合作培育本地機師

大摩：內地投資者佔港股成交創新高 外國投資者則大降 主力是散戶

大摩全線下調本地電訊股目標價 降低電盈評級

柏傲莊III增兩宗取消交易 累積462宗涉總額70億

中共黨員吳向東退任新地獨立非執董

世界羽聯世界巡迴賽重返香港 匯豐推「羽動全城」

在岸人民幣貶至7.3276 見16年最弱

全日沽空金額增17% 盈富沽空增1.8倍 基金單位增至逾兩周高

俊盟國際：於香港電子支付解決方案及硬件市佔率已超六成

高瓴資本擬募集數十億美元資金 抄底中資股票

人幣貶、南水走 恒指收跌247點 北水繼續掃 12隻藍籌除淨

傳停售iPhone 15 中移動：假消息

挪威主權財富基金：將關閉上海辦事處 強調不影響對華投資

標普：LGFV債務規模60萬億元人幣 流動性壓力正在惡化

ZA Bank 推出6厘1個月美元定存

新世界與香港迪士尼簽訂合作備忘錄 提升大嶼山旅遊娛樂體驗

民建聯建議樓市「減辣」 港人購第二個物業印花稅降至6% 倡減股票印花稅