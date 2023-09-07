A股我樂家居（滬603326）曾連續10日漲停牌後，終揭發股東之一的于範易及其一致行動人違規減持。最新我樂家居發公告，指于範易及其一致行動人對是次違規減持行為表示誠摯歉意，其自收到上交所監管工作函、紀律處分意向書和中證監立案告知書後，已積極整改，並承諾在法律法規允許的范圍內，盡快購回是次違規的超額減持股份。若此部分股份購回涉及收益所得將全部歸上市公司所有。
我樂家居早前連續10日漲停板後，收到上交所的監管工作函，其後公司披露控股股東、實控人等並無在公司股票交易異常波動期間買賣公司股票，惟于範易及其一致行動人等股東原持有2244.0408萬股或7.1124%權益，及至9月6日收盤，上述股東已通過集中競價悉數減持2244.0408萬股，並再買入4,200股，不再是公司持股5%以上的股東。
公司指，據內地證券法等相關規定，于範易等人在持股比例變動達到5%時應當進行報告和公告，在增減持至公告後3日內不得再行買賣股票，故其減持行為已涉嫌違反上述規定。
雖然我樂家居減持事件，並不觸及中證監早前為提振投資者信心，要求若上市公司存在破發、破凈情形，或最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均凈利潤30%，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持的行為。但中證監速迅對我樂家居股東立案，連同另一A股東方時尚（滬603377）控股股東在股價破發下減持，亦即遭上交所予以監管警示，已惹起市場關注。
央廣網昨亦引述知情人士指，對於「處罰痛感不強」的問題，監管部門正在對相關規則進行研究。而對於市場上的違規減持行為，監管力度只會越來越大。
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