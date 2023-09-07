文章日期：2023年9月7日 20:22
富途控股（美：FUTU）宣布，旗下富途大象財富管理規模衝破500億元，新增的百億資產當中，另類資產佔62%，機構及高淨值客戶貢獻超過50%。
截至2023年8月底，富途大象財富和3家主流發行人達成合作，支持基金掛鉤結構、固定派息票據等7類票據，並帶來了超過20億元的等值認購。截至2023年第二季，富途大象財富的全球知名金融機構合作數量已達77家。
富途又表示，今年上半年公司的現金理財工具現金寶Cash Plus爲持倉客戶帶來5.64億元的增值收益。
富途控股國際化戰略及財富管理負責人曾煜超表示，富途將繼續豐富產品種類，滿足客戶在富途一站式投資的多元需求之餘，亦將加強對家族辦公室理財需求的服務能力。公司於第三季已在新加坡市場推出TAMP (Turnkey Asset Management Platform)業務模式，為獨立財富管理機構、家族辦公室提供服務客戶所需的後台運營能力和工具，進一步提升投資顧問的展業效率，向其高淨值客戶提供一站式、線上化、多品類的財富管理服務，預計將成為富途大象財富未來新增長點。
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