截至2023年 8月底，富途大象財富和3家主流發行人達成合作，支持基金掛鉤結構、固定派息票據等7類票據，並帶來了超過2 0億元的等值認購。截至2023年第二季， 富途大象財富的全球知名金融機構合作數量已達77家。

富途又表示，今年上半年公司的現金理財工具現金寶Cash Plus爲持倉客戶帶來5.64億元的增值收益。

富途控股國際化戰略及財富管理負責人曾煜超表示，富途將繼續豐富產品種類， 滿足客戶在富途一站式投資的多元需求之餘， 亦將加強對家族辦公室理財需求的服務能力。公司於第三季已在新加坡市場推出TAMP (Turnkey Asset Management Platform)業務模式，為獨立財富管理機構、 家族辦公室提供服務客戶所需的後台運營能力和工具， 進一步提升投資顧問的展業效率，向其高淨值客戶提供一站式、 線上化、多品類的財富管理服務， 預計將成為富途大象財富未來新增長點。

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