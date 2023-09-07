文章日期：2023年9月7日 20:42
美國首次申領失業救濟人數繼續回落。在截至9月2日當周，首次申領失業救濟人數按周減少1.3萬人，總數降至21.6萬人，低於分析師預期的23.4萬人，是2月以來最低的數字。
在截至8月26日當周，持續申領失業救濟人數按周減少4萬人，總數降至167.9萬人，低於預期的171.5萬人。
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