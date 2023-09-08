其餘情況如下：

上午9:00後至11:00期間解除信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1:00開始。

上午11:00後至11:30期間解除信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1:30開始。

上午11:30後至中午12:00期間解除信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2:00開始。

中午12:00後始解除信號，全日停止交易。

【天文台23:05 更新】

香港天文台在下午11時05分發出之有關黑色暴雨警告信號的特別報告：

暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。