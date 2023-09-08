道瓊斯工業平均指數收漲57點，升幅0.17%，報34500點。標普500指數收跌14點，跌幅0.33%，報4451點。納斯達克綜合指數收跌123點，或0.9%，報13748點。

聯合健康升1.65%，報484.81美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻51點，而蘋果跌2.92%，報177.56元，拖低道指35點。

科技股方面，蘋果收市報177.56元，跌2.92%，谷歌母公司Alphabet收市報135.26元，升0.59%，亞馬遜收市報137.85元，升1.83%，Facebook收市報298.67元，跌0.16%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報453點。德國DAX指數收跌0.15%，報15718點；法國CAC 40指數漲0.03%，報7196點；英國富時100指數收漲0.21%，報7441點。

納斯達克中國金龍指數收跌4.03%，報6799點。

美國2年期債息曾跌最多1.55%，是9月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.25%。低見4.9385厘，是9月6日4.9303厘後最低。收報4.9469厘，是9月4日後收市新低，當日報4.8785厘。

美國10年期債息曾跌最多0.93%，是9月1日後最大跌幅，當日跌幅為1.32%。低見4.2401厘，是9月6日4.2341厘後最低。收市報4.2441厘，是9月4日後收市新低，當日報4.1788厘。

美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至68.907基點，是9月6日68.522基點後最窄。收報70.91基點，是9月5日後收市新高，當日報-70.207點。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴大至123.598基點，是9月6日127.291基點後最闊。收報122.185基點，是9月4日後收市最闊。連續兩日擴闊，累計3.729基點，對上一次連續兩日是8月28日。

道指曾升最多0.34%，是9月1日後最大升幅，當日升幅為0.74%。高見34560.86點，是9月6日34611.68點後最高。收市報34500.73點，是9月5日後收市新高，當日報34641.97點。

標指曾跌最多0.78%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.21%。低見4430.46點，是8月28日4414.98點後最低。收市報4451.14點，是8月28日後收市新低，當日報4433.31點。連跌3日，累計跌64.63點，對上一次連跌3日是8月17日。

納指曾跌最多1.66%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見13642.47點，是8月28日13626.64點後最低。收市報13748.83點，是8月28日後收市新低，當日報13705.13點。連跌4日，累計跌286.14點，對上一次連跌4日是8月18日。

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