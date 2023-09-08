文章指出，儘管我國房地產市場供求關係已發生重大變化，但「房住不炒」的定位沒有變，今次房貸利率降低，對一線熱點城市的影響有限，且主要針對二套房，改善性住房需求被進一步釋放，「房住不炒」的大前提沒有變，購房者無需過度恐慌。

文章指出，部分房地產中介、營銷機構利用購房者的信息不對稱劣勢，刻意誇大房貸利率降低對於樓市價格的影響，散布非理性購房之聲，對此要予以警惕並釐清事實邏輯。而「房貸利率降低」有三層邏輯，市民要看清楚今次房貸利率降低，是全國政策下限降低，不是所有城市的房貸利率「一刀切」降至全國政策下限。房貸利率定價具體分為三步走。包括第一步，全國划定政策下限；其次，各城市根據自身市場供求關係，在全國划定政策下限的基礎上加基點或不加，確定該城市的政策下限；最後同一城市的不同銀行，在該城市政策下限的基礎上加基點或不加，確定該銀行的實際執行利率。

文章解釋，即是雖然全國首套房利率政策下限是4.0%，但各城市的實際執行利率卻差別較大。例如，部分城市符合「首套住房貸款利率政策動態調整機制」條件，其首套房利率早已低於4.0%；部分城市購房需求旺盛，其首套房利率仍保持在4.7%左右的較高水平。

目前，各一線熱點城市的首套房、二套房利率尚未大幅下降。以北京地區為例，首套房、二套房利率仍為「5年期以上LPR+55個基點」及「5年期以上LPR+105個基點」，即利率為4.75%、5.25%。

由此可見，分析「房利率降低」問題，既要結合不同區域，也要關注差異化住房需求，既要看到普遍性，也要看清差異性，切莫人云亦云，更不可被促銷、搶購等聲音綁架，陷入恐慌情緒，做出非理性決策。接下來，各地要堅持「房住不炒」定位，因地制宜、實施好差別化住房信貸政策，更好滿足剛性、改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

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