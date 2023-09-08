彭博社根據數據報道，2023年以來，新興市場（中國除外）基金的成立數量已創年度紀錄新高，因為投資者愈來愈擔心回報疲軟以及投資中國的風險。
數據顯示，今年已成立14隻此類基金，而去年為13隻。最新推出的此類基金來自於華爾街巨頭高盛資產管理、貝萊德和Lazard Asset Management。
Straits Investment Holdings駐新加坡的基金經理Manish Bhargava表示，被排除在新興市場基金之外「向投資者傳達的信號是，中國不再是可靠的投資目的地」，雖然現在討論長期影響還為時過早，但「這是一個重大進展，對投資者、企業和決策者都會有影響」。
MSCI Inc. 2017年就推出了新興市場（中國除外）指數，但其取得成功是在過去三年中，該指數自推出以來上漲了37%，而MSCI涵蓋範圍最廣的全球新興市場指數上漲6%。
彭博匯總數據顯示，iShares安碩MSCI新興市場（中國除外）ETF的總資產規模已從2020年底區區1.64億美元擴大到52億美元左右。相比之下，iShares安碩MSCI中國ETF同期僅增長15%，達到約75億美元。
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