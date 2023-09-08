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股東違規減持遭立案  我樂家居早市曾跌7.7%

A股我樂家居（滬603326）昨披露股東于範易等人違規超額減持，遭中證監立案，後于範易等人承諾儘快回購超額減持股份後，我樂家居今日震盪走弱，早市曾低見13.4元人民幣（下同）或跌7.7%，午間收報13.98元，跌3.72%。

我樂家居於2023年8月28日至9月6日連續10個交易日漲停板，惹來監管當局關注，要求交待股權變動，揭發持股約7.1124%或2244萬股的于範易等股東涉違規超額減持。

不過據我樂家居今日披露，截至2023年9月4日是次减持前，于範易及其一致行动人劉福娟、 埃維管業、埃維創投、埃維商貿所持公司股份分別為3.7942%（1197.13萬股）、0.5660%（178.57萬股）、1.8299%（577.35萬股）、0.6060%（191.19萬股）、0.3163%（97.8萬股），合計涉2244萬股及7.1124%權益。

公司指，前述股份來源全部為集中競價交易買入，不涉及減持預先披露義務。而在9月5日于範易通過競價交易減持290.79萬股，減持比例 0.9216%，未觸及資訊披露義務；9月6日，于範易、劉福娟女士、埃維管業、埃維創投、埃維商貿分別通過集中競價減持905.34萬股、178.57萬股、 120.03萬股、30.14萬股、52.7萬股公司股份。

上述股東股份累計變動數量已達到公司總股本的5%，但相關股東未按照《中華人民共和國證券法》第六十三條和《上市公司收購管理辦法》第十三條的規定及時停止交易。

在減持達到5%後的繼續減持剩餘持股，在9月6日于範易、埃維管業、埃維創投、埃維商貿分別減持1萬股、457.32萬股、161.05萬股、47.1萬股，另埃維管業在同日通過集中競價方式買入4200股。即違規超額減持股份數目僅約664.48萬股或2.1124%，按9月6日收盤價16.13元計，約值1.075億元﹔若按今日早市收盤價13.98元計，則市值約9317.35萬元。

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