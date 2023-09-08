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【羅仕揚專欄】「組合拳」根本無招？

「組合拳」，當聽到財爺波叔說出這三個字，不止我，相信大部分本港金融業從業員，對所謂促進股票流動性的專責小組，以及未來可能推出的刺激交投措施，已經不存厚望。

「組合拳」是內地官員經常掛在口邊的通用語，簡單來說，就是通過一系列的政策或措施，以改善或促進某一領域的情況；例如近期內地房企瀕臨爆煲，人行等部門就宣布落實「認房不認貸」、降低首期比例等一系列「組合拳」措施，以刺激樓市交投；又例如發改委在上月初，煞有介事般召開新聞發布會，說要介紹「打好宏觀政策組合拳」，以促進經濟及刺激消費。

然而有留意國情的老散可能都知道，這類「組合拳」通常只流於口號式，鮮有甚麼實際的跟進。看看發改委那個組合拳記者會，除了在會上將已推出的舊政策再說一遍外，一個月過去了，組合拳又打了些甚麼新招式？

看了財爺剛在周末發表的網誌，再加上「組合拳」三個字的陰影，專責小組的工作大概「未開始已結束」，亦很符合本港金融或證券事務，從來都「慢半拍」的習性，最近期的例子就有引入SPAC。內地要減股票印花稅，基本上是「話減就減」，周末公布，周一實行，本港呢？首先要成立一個專責小組，再讓小組召開幾次會議，會議後再拿些數據，再審視一下證券條例，看看上市制度及交易機制，有沒有需要改變的地方，再草擬出一系列有助增加流動性的「組合拳」措施，大家覺得這個流程需時多少？一個月、兩個月，還是半年一年？屆時早已過了不知多少個大市成交少於1,000億的交易日。

明白的，貴人事忙嘛，特別是專責小組匯聚了業界翹楚，既有基金、ETF龍頭的代表，亦有外資投行及中資券商的高層，甚至連已退休的Banker及指數公司話事人也包括在內，要讓這些猛人能夠約好一個時間出來見面開會，想想已知不容易，能夠在一星期內便約齊人開會，實在已經非常有效率。然而在港府心目中，大市成交低迷究竟是一個短期需要解決，抑或是不急不趕、可以「嘆慢板」來研究再下藥的問題？

看看專責小組的名稱，叫「促進股票市場流動性」，將目光訂得多宏大多有遠見，再看看財爺說，小組可以研究上市制度或交易機制，是否有措施值得考慮，這或許已經交出明確的答案。

財爺網誌表明減印花稅不足以結構性、長期地刺激股市交投，但試問世上又哪有甚麼政策，能結構性、長期性地促進甚麼？當成交在短期內刺激不了，一潭死水的狀況變成習慣，又談甚麼長遠地解決問題？

事實上，財爺網誌又再套用加印花稅後的幾個月，大市成交依然高企作為證據，說明加稅無錯，原文更義正辭嚴地指「正正反映印花稅的上調並沒有導致股票交投萎縮」。然而這些Snapshot式的數據比較，從來都很容易為了配合述說者的前設，而在時間點上刻意切割以營造效果。若果要作Snapshot式的切割，為甚麼要比較的是加稅後的幾個月，而不是加稅後的一年？

媒體報道財爺網誌，大部分都將焦點集中在減印花稅方面，但其實下半部更精彩。財爺說，過去3年疫情令海外投資者未能赴港，加上西方傳媒不少偏頗的報導，令他們對香港的理解與事實產生偏差，換句話說，財爺覺得海外勢力「唱衰」香港，也是令港股交投低迷的原因。

說實在，如果「西方唱衰」真的是股市疲弱的原因，所指的自然是港府近年經常「強烈譴責」及「堅決反對」、以美國為首的外國勢力，首先財爺你要專責小組內，兩個美資投行的代表情何以堪？其次，既然財爺有這樣的看法，專責小組除了建議在金融事務上對外「說好香港故事」外，又可以提議甚麼組合拳，來阻止「西方唱衰」？

財爺既然喜歡數據，當然也可看些粗略整理的數據。本港藍籌早已是以中資股為主，港資比例持續縮減，如果說「西方唱衰」港股，某程度亦等同唱衰中資股，相信沒有甚麼人會反對。不少中資企業在美國也有上市，例如阿里、京東等中概股，也曾因為審計問題引起爭議。若西方傳媒的偏頗報道，會令海外投資者不敢涉足中字頭企業，理論上不單港股，在美國上市的中概股也會受累。

然而看看在本港上市的阿里巴巴（9988），除了指數換馬那天，近期的每日成交大約20至30億港元；再看看美國上市的BABA，成交近期也由高位回落些少，但每天也大概有1,000至1,400萬股成交，拿1,200萬股中位數計算，每股大約92美元，1美元兌7.8港元，怎計算也是80億港元以上，成交金額起碼高出本港兩三倍。

京東情況也相若，本港日均成交只有約10億元，以類近方法粗略計算，JD美股日均成交起碼25億港元，也比本港高出逾倍。可以說，「西方唱衰」並沒有影響海外投資者對中資企業的熱情，只是大家寧願Trade美股，也不去Trade港股罷了 (這會否有部分是由於交易成本的問題？)。

要刺激港股交投，交易成本肯定是考慮之一。說甚麼加股票印花稅對散戶交投影響甚微的人，或許根本不明白市場運作，就算有一萬個買幾百股的散戶，覺得加稅影響微，只要有一個會買幾百萬股的大戶，覺得加稅後成本變貴，整件事也得不償失。買股長坐的散戶，從來沒法增加股票的流動性，因為存倉後的股票根本不會流動。真正的流動性，來自投機炒作的高頻交易，以及基金、投行為旗下產品及投資工具所作的買賣及對沖，然而這些都是最受加印花稅影響的一群。當市況轉淡，基金投行生意差，本身坐盤已經是微利，加稅後成本增加，「做完幾乎等於白做」，自然就連舖也不想開。

誠然，若市場內的股票夠吸引，買賣成本多高，也總會有人入場。優質企業難得，但業內盛傳專責小組討論放寬上市門檻，又或財爺說要檢討上市制度，都很難說得上是對症下藥。放寬門檻或能吸引更多中小型企業來港上市，但每隻集資幾億，能促進甚麼流動性？即使具話題如杰倫股、翠如股、明詩股，炒作在一兩天後已消失得無影無蹤，對交投的刺激實屬有限。只有吸引到規模夠大、質地夠好的巨企上市，才能真正促進流動性。

不說被中央叫停的螞蟻及富途，近年最近磅來港上市的巨企，必定是沙特阿美，但自去年財爺、到今年年初特首親自到沙特當說客，半年過去，又有甚麼進展？

曲線要講明，純粹吹水，既然Tesla的馬先生與中國如此交好，誠邀馬先生將Tesla帶來本港作第二上市，肯定對促進股票流動性帶來明顯刺激，但想到買Tesla港股的成本，遠比買美股TSLA高得多，就甚麼入場意欲也失去了。

羅仕揚