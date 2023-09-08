昨晚黑雨來襲，不少汽車在路上死火甚至沒頂，因天災引致損失是否獲保，引起市民關注。香港保險業聯會表示，汽車保單一般並無條款排除黑色暴雨警告信號、八號或更高警告信號生效或「極端情況」存在期間的保障，除個別保單特別列明。不過保聯提醒投保人或司機，大部份保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毀，以及保持受保汽車的良好狀態。另外，亦要遵守保單內其他有關條款。
至於財物全險是否「保障極端」情況的財物損失，保聯指如因水浸引致財物出現損失是屬於財物全險的保障範圍。假如財物或貨物因水浸造成損失，物主應在可行及安全的情況下盡量減低損失，例如將物件放於較高位置、或將未受損的物件搬離已浸濕的物件以減少沾濕的機會等，並保留損壞物品，以及拍照作紀錄，以便索償時作佐證。
假如大廈因水浸造成損失，例如電梯或其他公用設施受水浸波及，業主、法團和大廈管理公司應在可行及安全的情況下盡量減低損失和清理積水，亦應盡快通知保險公司，以便保險公司可以盡早安排理賠人員和公証行評估損失，將受影響時間減至最低。
不過保聯提醒，每家保險公司提供的保險計劃的覆蓋範圍都有所不同，並且部份公司還可能明確列出不在保險範圍內的特定物品。因此，在購買家居保險之前，投保人應該仔細閱讀條款並了解清楚。
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