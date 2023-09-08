調查發現，71%受訪者認為，數字化是促進實踐可持續生活方式的關鍵因素，其中來自亞洲新興市場的受訪者認同度最高，包括印尼（90%）、菲律賓（87%）和泰國（85%）。

調研中，網購消費者當中有53%表示會優先購買可持續產品，尤其是來自亞洲新興市場的消費者，包括泰國（84%）、印尼（73%）和菲律賓（69%），但只有48%的香港受訪消費者表示會優先購買可持續產品，比例甚至低於亞洲新興市場，反映香港各界應考慮一同加強消費者教育，推出更多可持續發展的產品，以鼓勵更多消費者投入可持續的生活方式。

調查同時向消費者了解企業能如何鼓勵消費者採用可持續生活方式，63%香港受訪者認為可減少使用一次性塑料和包裝的產品；56%認為是可持續產品變得更加實惠；44%指出更廣泛的可持續產品和服務選擇；39%認為是回收服務變得更方便和數字化；31%就指應更容易地接觸到具數字化的物品破損或損壞維修服務，建議企業可以此為參考，以滿足香港消費者對可持續發展生活的要求。

阿里巴巴集團ESG戰略負責人劉偉表示，數字科技是幫助個人和公司實踐可持續生活方式的寶貴工具。企業可向消費者提供更多資訊並提高消費者對綠色生活方式的實踐，從而推動消費者活出可持續的生活態度。

此外，67%香港受訪者表示，現任或未來的僱主採取可持續的做法對他們來說很重要；然而僅53%的香港受訪者認為，現任僱主在很大程度或中等程度上參與可持續發展。

劉偉續指，阿里巴巴在可持續發展上坐言起行，並通過為消費者減少不便、增加更多可持續的選擇、完善供應鏈以維持成本合理等措施實現承諾。可持續消費對環境至關重要，同時也為企業乃至整個數字經濟提供長期發展的機會，為人們創造可持續的未來。

《2023年可持續發展趨勢報告》由英國諮詢公司Yonder Consulting編寫，並由香港可持續發展諮詢公司The Purpose Business提供諮詢和分析支持。調查於2023年1月26日至2月14日進行，通過網上問卷訪問14,125名消費者，受訪者遍布亞洲、歐洲和中東的14個市場。

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