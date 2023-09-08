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騰訊發布數智人夥伴扶持計劃 為合作伙伴提供數智人技術支持

騰訊昨日舉行全球數字生態大會，發布「數智人夥伴扶持計劃」，為直播運營、營銷代理、MCN等領域伙伴提供數智人（Digital human）技術支持。內媒報道，騰訊雲副總裁、騰訊產業生態合作負責人王峰表示，一直以來騰訊雲智能數智人產品希望為產業提供「AI+數智人工廠」的一站式aPaaS技術平台，實現「自助式」購買、生產和應用數智人，通過開箱即用的數智人服務，能廣泛開展生態被集成合作，攜手合作夥伴將更逼真、更智慧、更高效的數智人應用落地各行業目前，已經有數十家合作伙伴通過平台向行業提供數智人直播SaaS、知識口播SaaS應用，覆蓋醫療、傳媒、金融多個行業。

此外，騰訊副總裁、騰訊智慧交通與出行總裁鐘翔平表示，隨著大模型等AI技術的爆發和落地應用，交通、汽車行業行入「智能化下半場」。騰訊將與一些車企共建汽車行業大模型，包括座艙大模型、智能駕駛訓練大模型、智能客服大模型等。他強調，騰訊不造車，也不直接參與自動駕駛算法的研發，而是向車企和汽車生態企業提供智能汽車所需要的雲、圖等基礎設施。

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