不過，路透社引述數據分析公司Similarweb指，有跡象顯示這種下降趨勢即將結束，因8月全球獨立瀏覽數量從1.8億增至1.805億，而學校在9月恢復上課，可能有助於ChatGPT流量和使用，因為一些學校已經開始接受該程式。Sametimeweb的戴維·F·卡爾指，美國學校開學，美國8月ChatGPT流量略有上升，可能與學生尋求幫助處理家庭作業，而該網站年輕用戶比例在夏季有所下降，但現在開始反彈。

ChatGPT曾在推出兩個月後，活躍用戶達到1億名。在facebook母公司Meta（美：META） 推出Threads之前，它是有史以來增長最快的消費者應用程序，現在是世界排名前30的網站之一。

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