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ChatGPT瀏覽量連跌3個月 開學或助回升

OpenAI推出的人工智能聊天機械人程式ChatGPT網站瀏覽量連跌3個月，8月ChatGPT網站全球桌面和移動網站瀏覽量下降3.2%，至14.3億次，而前兩個月各下降約10%。此外，自3月以來，用戶在網站瀏覽時間也逐月下降，從平均8.7分鐘下降至8月的7分鐘。

不過，路透社引述數據分析公司Similarweb指，有跡象顯示這種下降趨勢即將結束，因8月全球獨立瀏覽數量從1.8億增至1.805億，而學校在9月恢復上課，可能有助於ChatGPT流量和使用，因為一些學校已經開始接受該程式。Sametimeweb的戴維·F·卡爾指，美國學校開學，美國8月ChatGPT流量略有上升，可能與學生尋求幫助處理家庭作業，而該網站年輕用戶比例在夏季有所下降，但現在開始反彈。

ChatGPT曾在推出兩個月後，活躍用戶達到1億名。在facebook母公司Meta（美：META） 推出Threads之前，它是有史以來增長最快的消費者應用程序，現在是世界排名前30的網站之一。

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