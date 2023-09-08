文章日期：2023年9月8日 16:22
中國乘用車市場信息聯席會公布，在8月，內地新能源乘用車批發銷量達到79.8萬輛，按年增長25.6%，按月增長8.2%。至於新能源車市場零售71.6萬輛，按年增長34.5%，按月增長11.8%。
至於今年首8個月累計新能源汽車批發507.8萬輛，按年增長38.5%，而累計零售444.1萬輛，按年增長36%。
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