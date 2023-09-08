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內地新能源車8月零售近72萬輛按年升35%

中國乘用車市場信息聯席會公布，在8月，內地新能源乘用車批發銷量達到79.8萬輛，按年增長25.6%，按月增長8.2%。至於新能源車市場零售71.6萬輛，按年增長34.5%，按月增長11.8%。

至於今年首8個月累計新能源汽車批發507.8萬輛，按年增長38.5%，而累計零售444.1萬輛，按年增長36%。

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