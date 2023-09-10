他指，展望未來，「一帶一路」將有更多的綠色基建項目。今年的《財政預算案》明確提出，銳意將香港打造成為國際綠色科技及綠色金融中心，也是看準全球在這方面的大趨勢。

香港的綠色金融市場領先亞洲，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額，佔亞洲市場超過三分之一。香港的綠色科技企業，在科研上也甚具優勢。憑著香港和大灣區兄弟城市的協同合作，相信能夠為「一帶一路」國家的綠色轉型，提供理想的金融和科技方案。

他又提到，今年論壇特設「中東專場」，探討「一帶一路」在中東地區的新機遇、新發展和新合作，突顯了市場對中東市場的興趣和重視。

「一帶一路」倡議的推進將為市場帶來龐大的基建投融資活動，讓基建項目更快速落實。在「一國兩制」下，香港作為國家的國際金融中心，匯聚海內外資金和頂級的金融機構和人才，融資渠道多元豐富，規則和制度深受國際投資者信任，能在這方面作出積極和獨特的貢獻。

就基建項目的籌融資而言，除了傳統的股權投資、銀團貸款和發債外，投資者還可以選擇將成熟項目在港上市，或把項目權益證券化，更早將資金回籠以便投資其他項目。在去年的《財政預算案》中，他便提出由香港按揭證券公司推出「基建融資證券化產品」試點計劃。今年五月，香港按證公司成功透過特設公司Bauhinia 1完成首次基建融資證券化產品發行。Bauhinia 1 投資組合總價值約為 4億美元，包括 25 個項目的基建貸款，分布在12 個國家，涉及9 個行業，當中更包括1億美元的可持續融資票據，其投資的可再生能源項目，每年貢獻減省碳排放超過26萬噸。而Bauhinia 1涵蓋的教育、電訊相關的項目，亦協助有關國家為其弱勢社群提供更多接受專上教育的機會，以及改善通訊設施。

隨著「一帶一路」國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，市場對以人民幣投資的需求日益增加。香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，處理著全球四分之三的離岸人民幣支付業務，並擁有最大的離岸人民幣債券市場，我們一直著力豐富離岸人民幣的投資產品和渠道，以及風險管理工具，更好滿足投資者的資金配置和風險管理的需求。

在專業服務方面，香港亦擁有巨大優勢，能為「一帶一路」眾多基建項目，提供所需的工程、建築、財務諮詢、會計和法律服務的支援。當中，獲信賴的解決爭議服務是重要一環，讓各方都有更大信心落實合作。

香港在「一國兩制」下是中國境內唯一實行普通法制度的司法管轄區，在國家「十四五規劃」和粵港澳大灣區規劃的明確支持下，特區政府正全力鞏固香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心的定位。去年五月，亞洲—非洲法律協商組織香港區域仲裁中心落戶香港。在外交部的支持下，國際調解院籌備辦公室今年二月在香港正式成立。