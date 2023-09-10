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貿發局：鐘表名表兩展 近萬五買家到場

由貿發局、香港表廠商會及香港鐘表業總會合辦的42屆香港貿發局香港鐘表展11屆國際名表薈萃的實體展昨天結束。今年兩展以融合展覽模式「展覽+」（EXHIBITION+）舉行，受極端天氣影響，兩展於周五(9月8日)需暫停開放，然而四天展期也吸引來自95國家及地區、近15,000名商貿買家展參觀採購，現場交易氣氛熱烈。網上展展期將延續至9月16日，買家可於網上瀏覽產品及洽商。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，這次是貿發局於復常後首次舉辦的全球主要鐘表展，展會共迎來超過700家展商，不少展商更即場獲取訂單；出席的買家亦非常國際化，其中來自中國內地、中東及東盟國家等的買家數目均錄得理想升幅。

今屆展商來自17國家及地區，包括瑞士獨立製表展團(SIWP - Swiss Independent Watchmaking Pavilion)及Francéclat，連同首次參展的International Luxury Group(ILG)，帶來多個瑞士及國際製表品牌。

另外，大會今年新增的「國潮」主題被受矚目，邀得多位重量級中國內地製表師親臨會場，展示多款糅合中華文化元素及精湛工藝的腕表。

貿發局於展覽期間進行問卷調查，即場訪問了約900名展商和買家。調查結果顯示，近六成受訪者預期未來兩年整體銷售額會有增長，最多受訪者認為在未來兩年鐘表業主要增長的傳統市場為南韓、澳洲及太平洋群島、北美洲及日本；新興市場則看好印度、中東、中國內地及東盟國家。