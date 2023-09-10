訂約各方均不得就收購事項向對方提出任何性質之申索，而終止收購協議將不會對集團的財務狀況及現有業務營運產生重大不利影響。

市場早自去年已傳出威馬借殼Apollo出行上市的消息，Apollo出行在今年1月公告證實借殼事宜，公司擬以20.2327億美元（約158.54億元）收購威馬汽車，並將按每股0.55元發行近288.25億股予威馬以支付代價，較Apollo出行周三收市價0.26元溢價115.69%。交易完成後，公司將持有威馬的74.99%。

以往屢傳威馬汽車資金鏈不穩，今次價值20億美元借殼失敗後，意味虧損甚深的威馬將失去了港股上市、融資的機會。

據內地《財聯社》引述接近威馬的業內人士指，「據我所知，沈暉本人已不在國內」。但業界亦有另一說法，指目前已在海外的沈暉正在為「復活」威馬而奔走。包括今年8月威馬與集兆嘉智慧重工集團達成資本層面深度戰略合作﹛雙方擬通過重組威馬汽車開曼境外公司「威馬新能源商用車集團」，作為威馬汽車的新能源商用車服務生態新業務版塊對標美國Rivian及特斯拉Cybertruck。而此次合作,集兆嘉智慧重工將為威馬汽車注入20萬臺物流車及售貨車訂單。

不過威馬汽車的資金問題確惹來市場關注，據威馬汽車去年中遞交的招股書顯示，自2019年至2021年威馬分別虧損41.45億元、50.84億元、82.06億元人民幣（下同，三年累虧174.35億元﹔經調整后虧損40.44億元、42.25億元以及53.63億元，三年累計136.32億元。負債總額三年分別為190.02億元、122.97億元及近406億元。

據《 21世紀經濟報道》引述接近威馬的人士透露，為補充上市前現金流和所需運營資金，威馬獲得三筆、總額超過20億元人民幣的融資。公司預計反向收購（RTO）完成即掛牌日，威馬預計還將完成不少於5億美元（33.7億人民幣）的股權融資。由此，威馬在近期大約可以獲得54億人民幣左右的資金支持。

市場原預計，威馬通過對Apollo出行的反向借殼上市，陷入財務危機中的威馬汽車或許能獲得一線生機。而上市後威馬汽車將進入二級市場，獲取更多融資渠道，也將解決威馬汽車的「燃眉之急」。

而作為國內最早一批造車新勢力，威馬一度是資本市場的寵兒，在「互聯網造車」飽受爭議時，威馬順利拿到百度、騰訊、紅杉、成為資本、SIG 等明星資本及地方政府投資。報導引述公開資料顯示，從成立至今，威馬汽車共進行了A至D輪12次融資，累計融資約410億元。