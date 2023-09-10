據報導指，今次是南京正式全面放開了自2016年以來實行7年的限購政策，報導引述鏡鑒諮詢創始人張宏偉分析，指與一線城市不同，二線城市和三四線城市更需要政策層面的支持，南京市這樣的強二線城市全面取消了限購，那麼杭州市、成都市、武漢市、西安市和蘇州市等城市也有望逐步取消限購政策。

他又預計，先從郊區開始實施，如果市場仍面臨銷售壓力，這些城市就有可能完全取消限購。預計最快到10月底，非一線城市限購將全面取消。

據張宏偉指，目前南京市新房廣義庫存量在35個月以上，存在去化壓力，南京市之前就取消了外圍區域的限購，但市場反應並不理想，銷售量也沒有太大起色。在最近的南京市土拍中，除了核心區優質地塊有品牌房企關注外，其他區域地塊基本上都是底價成交或當地國企托底成交。

現在南京市取消了核心區限購，再加上執行「認房不認貸」和首付比例降低等新政策，能夠帶動改善型需求入市，至少可讓核心區的交易量活躍起來。這些政策組合拳可以帶動改善型需求在9至10月集中釋放。

為去庫存，南京市還將對8月1日至12月31日期間購置新房的購房者給予補助，實施「賣舊換新」補助等招數。