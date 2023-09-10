對於投資公開募集基礎設施證券投資基金（REITS）中未穿透的，風險因子從0.6調整為0.5。此外，保險公司投資的國家戰略性新興產業未上市公司股權，風險因子賦值為0.4。

上述新規均需保險公司在保持綜合償付能力充足率100%和核心償付能力充足率50%監管標準不變的基礎上，根據保險業發展實際，優化保險公司償付能力監管標準下進行。，

內媒引述權威人士指，優化新規，將進一步釋放增量險資，釋放保險資金權益資產配置空間，同時新規體現監管引導保險資金加大對科技創新的支持力度。

同時，《通知》又明確，差異化調節最低資本要求。要求總資產100億元以上、2000億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產500億元以上、5000億元以下的人身險公司，最低資本按照95%計算償付能力充足率。

總資產100億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產500億元以下的人身險公司，最低資本按照90%計算償付能力充足率。

對此，權威人士指將有力提升中小財險公司償付能力，預計中小財險公司償付能力充足率將提高13-18個百分點。