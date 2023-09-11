個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.76%，折合報315.93元；阿里巴巴（9988）跌2.79%，折合報88.26元；美團（3690）跌2.3%，折合報122.13元；匯控（0005）升1.18%，折合報57.98元；建行（0939）跌1.3%，折合報4.23元。

道期現跌0.022%；標期現升0.02%；納期現升0.1%。日本東證指數現升0.33%；韓國KOSPI指數現跌0.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.07%。

VIX指數隔晚跌3.88%或0.56點，報13.84點。

紐油現跌0.86%或0.76美元，報86.75美元；布油現跌0.56%或0.51美元，報90.14美元；金價現升0%或0.18美元，報1919.26美元；LME 銅期貨隔晚跌0.94%或78.5美元，報8242.5美元。美國10年期債息現升0.27%或0.0119厘，報4.276厘。

今日焦點股份可留意：

阿里（9988）：蔡崇信接任主席 吳泳銘接任首席執行官。傳阿里巴巴擱置盒馬IPO計劃。

中銀航空租賃（2588）：捷藍航空同意轉讓10架飛機後租回。

中交建（1800）分拆上市通過反壟斷審查。

官媒：堅持「房住不炒」，不要誤讀「房貸利率降低」。南京全面取消限購，核心二線城市「第一槍」。

威馬借殼Apollo出行（0860）上市告吹，創辦人沈暉傳出走國外。

恒大（3333）下月就債務重組協議舉行會議。

廣汽（2238）8月銷量按年跌近一成，新能源車銷量增六成。

港交所（0388）委歐非及中東發行人服務主管推廣香港新股市場。

兆邦基（1660）委大股東兒子任執董，張彧任副行政總裁。

寶龍地產（1238）上月合約銷售跌24%。

內地新能源車8月零售近72萬輛按年升35%。

騰訊（0700）發布數智人夥伴扶持計劃，為合作伙伴提供數智人技術支持。

海螺水泥（0914）：公司應收帳不涉恒大及碧桂園。

傳提升H按鎖息上限，匯豐：決定調整按揭息率。

西證國際證券（0812）昨沽兩債券共套現323萬美元。

智雲健康科技（9955）與香港邁極康醫療達成戰略合作。

美商務部：正調查華為手機中國製晶片。

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