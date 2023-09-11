恒指今早低開260點或1.44%，報17941點，大市成交金額27億元；國指今早低開98點或1.56%，報6216點。恒生科技指數開市報3997點，跌2.3%。通訊服務、非必需消費品、金融、地產股推低大市。上升股份比例為4.26%，下跌為7.99%，無升跌為87.73%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、中石化（0386）、中芯國際（0981）貢獻恒指較多。
藍籌8隻升，52隻下跌，20隻無升跌。華潤電力（0836）升2.38%，報15.5元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌10.82%，報78.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，23隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報37.9元，升2.43%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報107.2元，跌7.98%。
恒指跌穿10天線(18333.08點)、20天線(18291.99點)。科指跌穿100天線(4044.32點)下試250天線(3980.06點)。
阿里（9988）：蔡崇信接任主席 吳泳銘接任首席執行官。傳阿里巴巴擱置盒馬IPO計劃。開市報87.95元，跌3.14%。
中銀航空租賃（2588）：捷藍航空同意轉讓10架飛機後租回。開市報58.75元，升0.17%。
中交建（1800）分拆上市通過反壟斷審查。開市報3.73元，跌0.27%。
官媒：堅持「房住不炒」，不要誤讀「房貸利率降低」。南京全面取消限購，核心二線城市「第一槍」。中海外（0688）開市報17.08元，跌0.58%。龍湖（0960）開市報17.24元，跌1.03%。華潤置地（1109）開市報33.05元，跌2.36%。碧桂園（2007）開市報1.07元，無升跌。恒大（3333）開市報0.67元，升4.69%。融創（1918）開市報2.6元，升4.84%。世茂集團（0813）開市報1.01元，無升跌。
威馬借殼Apollo出行（0860）上市告吹，創辦人沈暉傳出走國外。開市報0.1元，升7.53%。
恒大（3333）下月就債務重組協議舉行會議。開市報0.67元，升4.69%。
廣汽（2238）8月銷量按年跌近一成，新能源車銷量增六成。開市報4.06元，無升跌。
港交所（0388）委歐非及中東發行人服務主管推廣香港新股市場。開市報300.2元，跌2.28%。
兆邦基（1660）委大股東兒子任執董，張彧任副行政總裁。無成交，報0.218元。
寶龍地產（1238）上月合約銷售跌24%。開市報0.99元，升1.02%。
內地新能源車8月零售近72萬輛按年升35%。汽車股方面，吉利（0175）開市報9.51元，跌1.55%。比亞迪（1211）開市報242.8元，跌1.78%。長城汽車（2333）開市報9.2元，跌1.81%。
小鵬（9868）開市報68.7元，跌6.02%。五菱（0305）無成交，報0.63元。理想汽車（2015）開市報150.7元，跌2.52%。蔚來（9866）開市報79.7元，跌2.75%。零跑（9863）無成交，報40.5元。恒大汽車（0708）開市報1.15元，無升跌。
騰訊（0700）發布數智人夥伴扶持計劃，為合作伙伴提供數智人技術支持。開市報315.4元，跌1.93%。
海螺水泥（0914）：公司應收帳不涉恒大及碧桂園。開市報21.75元，跌1.58%。
傳提升H按鎖息上限，匯豐：決定調整按揭息率。匯控（0005）開市報56.95元，跌0.61%。恒生銀行（0011）見52周低96元，開市報96元，跌1.08%。中銀香港（2388）開市報22.3元，跌0.22%。
本地地產股新世界發展（0017）開市報16.7元，跌0.83%。新鴻基地產（0016）見52周低78.75元，開市報78.75元，跌10.82%。長實集團（1113）開市報41.55元，無升跌。恒地（0012）開市報20.85元，跌1.42%。
西證國際證券（0812）昨沽兩債券共套現323萬美元。無成交，報0.022元。
智雲健康科技（9955）與香港邁極康醫療達成戰略合作。無成交，報6.26元。
美商務部：正調查華為手機中國製晶片。中芯國際（0981）開市報19.9元，升0.4%。華虹半導體（1347）開市報19.82元，跌0.1%。ASMPT（0522）無成交，報75.8元。
破頂股包括，鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，無升跌；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.325元，開市報0.325元，升1.56%；傳承教育集團（8195）創52周高，見2.48元，開市報2.48元，升7.36%；智勤控股（9913）創52周高，見2.99元，開市報2.99元，升1.7%。
2隻股份創上市新低，包括寶沙發展（1069）低見0.89元，開市報0.89元，跌36.88%；維亮控股（8612）低見0.03元，開市報0.03元，跌6.25%。
創52周低，其中包括；舜宇（2382）低見59.95元，開市報59.95元，跌2.84%；恒生（0011）低見96元，開市報96元，跌1.08%；新地（0016）低見78.75元，開市報78.75元，跌10.82%；億和控股（0838）低見0.66元，開市報0.66元，跌2.94%；美東汽車（1268）低見5.1元，開市報5.1元，跌3.77%。
異動股
上升異動股，包括，辰罡科技（8131）開市報0.081元，升76.09%；高山企業（0616）開市報0.6元，升13.21%；浙江世寶（1057）開市報2.7元，升11.57%；盈滙企業控股（2195）開市報0.77元，升10%；中民控股（0681）開市報0.034元，升9.68%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）開市報0.1元，升7.53%；傳承教育集團（8195）創52周高，見2.48元，開市報2.48元，升7.36%；上海電氣（2727）開市報1.9元，升6.74%；超媒體控股（0072）開市報0.34元，升6.25%；新城市建設發展（0456）開市報1.43元，升5.93%；檸萌影視（9857）開市報10.4元，升5.91%。
下跌異動股，包括，寶沙發展（1069）創上市新低，見0.89元，開市報0.89元，跌36.88%；勝獅貨櫃（0716）開市報0.56元，跌22.22%；新鴻基地產（0016）見52周低78.75元，開市報78.75元，跌10.82%；奇富科技－Ｓ（3660）開市報62元，跌9.42%；中國海外諾信（0464）開市報0.3元，跌9.09%；嗶哩嗶哩（9626）開市報107.2元，跌7.98%；中遠海運國際（0517）開市報3.11元，跌6.61%。
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