恒指今早低開260點或1.44%，報17941點，大市成交金額27億元；國指今早低開98點或1.56%，報6216點。恒生科技指數開市報3997點，跌2.3%。通訊服務、非必需消費品、金融、地產股推低大市。上升股份比例為4.26%，下跌為7.99%，無升跌為87.73%。