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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升4日

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升5.75點子至4.29048%，是8月23日後最高，當日報4.35345%。對上一次連升4日是2023年7月31日，當日拆息報5.28744%。

港元現報7.837元升值29點子，曾貶值最多14點子，報7.8413元，亦曾升值最多34點子，報7.8365元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升64.23點子至3.5231%；1星期HIBOR升12.99點子至3.66048%；2星期HIBOR升9.09點子至3.80417%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.01點子至4.65137%；6個月期HIBOR升5.37點子至5.00417%；12個月期HIBOR升7.64點子至5.32857%。

美元指數現報104.733貶值0.357點或0.34%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44394%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.211%，終止連續3日收窄，利差是2023年9月06日後最闊，當日差距為-1.2757%。

對上一次終止連續3日收窄，是2023年8月31日，當日利差報-1.725%。

 

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