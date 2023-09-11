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恒指半日跌305點 新地跌9% 北水終止連續13日流入

美股上升，港股上周五因暴雨休市，今早補跌，匯豐決定調整按揭息率，本地地產股向下，新地（0016）更因業績及派息因素，曾跌最多12.68%，是2012年3月30日後最大跌幅。阿里（9988）一度挫逾4%，張勇辭任阿里雲負責人給這家中國最大電商帶來不確定性。

恒指今早低開260點，高位跌204點，低位跌359點，高低波幅155點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為19.9%，下跌為33.02%，無升跌為47.07%。

恒指半日跌305點或1.68%，報17896點，大市成交金額606億元；國指跌89點或1.42%，報6225點。恒生科技指數收報4011點，跌1.97%。

藍籌股成交金額269.39億元，佔大市成交44.45%；科指成份股成交金額152.52億元，佔大市成交25.16%；國指成份股成交金額210.67億元，佔大市成交34.76%。

24隻雙櫃台股，總成交0.71億元人民幣，相當於約0.76億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.95%，至74.18億元，佔大市成交12.22%。牛熊證成交金額29.91億元，減少24.46%；窩輪成交金額44.27億元，減少7.04%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。藥明生物（2269）、創科實業（0669）、中芯國際（0981）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，62隻下跌，4隻無升跌。國藥（1099）升4.05%，收報21.85元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌9.4%，收報80元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報38元，升2.7%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報108.9元，跌6.52%。

恒指低於10天線(18328.54點)、20天線(18289.72點)。科指跌穿100天線(4044.45點)，下試250天線(3980.12點)。

北水南下合計淨流出16.67億元，終止連續13日流入。南水北上合計淨流出5.65億元人民幣，較上日減少92.01%，連續第2日流出，累計流出76.37億元。

阿里（9988）：蔡崇信接任主席 吳泳銘接任首席執行官。傳阿里巴巴擱置盒馬IPO計劃。收報87.5元，跌3.63%。

中銀航空租賃（2588）：捷藍航空同意轉讓10架飛機後租回。收報58.3元，跌0.6%。

中交建（1800）分拆上市通過反壟斷審查。收報3.74元，無升跌。

官媒：堅持「房住不炒」，不要誤讀「房貸利率降低」。南京全面取消限購，核心二線城市「第一槍」。中海外（0688）收報16.46元，跌4.19%。龍湖（0960）收報16.34元，跌6.2%。華潤置地（1109）收報33.35元，跌1.48%。碧桂園（2007）收報1元，跌6.54%。恒大（3333）收報0.63元，跌1.56%。融創（1918）收報2.54元，升2.42%。世茂集團（0813）收報0.99元，跌1.98%。

威馬借殼Apollo出行（0860）上市告吹，創辦人沈暉傳出走國外。收報0.098元，升5.38%。

恒大（3333）下月就債務重組協議舉行會議。收報0.63元，跌1.56%。

廣汽（2238）8月銷量按年跌近一成，新能源車銷量增六成。見52周低4.02元，收報4.06元，無升跌。

港交所（0388）委歐非及中東發行人服務主管推廣香港新股市場。收報297.6元，跌3.13%。

兆邦基（1660）委大股東兒子任執董，張彧任副行政總裁。見52周低0.203元，收報0.203元，跌6.88%。

寶龍地產（1238）上月合約銷售跌24%。收報0.96元，跌2.04%。

內地新能源車8月零售近72萬輛按年升35%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報9.62元，跌0.41%。比亞迪（1211）收報243.6元，跌1.46%。長城汽車（2333）收報9.34元，跌0.32%。小鵬（9868）收報70.25元，跌3.9%。五菱（0305）收報0.64元，升1.59%。理想汽車（2015）收報151.2元，跌2.2%。蔚來（9866）收報79.2元，跌3.36%。零跑（9863）收報39.75元，跌1.85%。恒大汽車（0708）收報1.08元，跌6.09%。

騰訊（0700）發布數智人夥伴扶持計劃，為合作伙伴提供數智人技術支持。收報320.8元，跌0.25%。

海螺水泥（0914）：公司應收帳不涉恒大及碧桂園。收報21.6元，跌2.26%。

傳提升H按鎖息上限，匯豐：決定調整按揭息率。匯控（0005）收報56.95元，跌0.61%。恒生銀行（0011）見52周低95.35元，收報95.35元，跌1.75%。中銀香港（2388）收報21.95元，跌1.79%。

本地地產股向下，新世界發展（0017）收報15.84元，跌5.94%。新鴻基地產（0016）見52周低77.1元，收報80元，跌9.4%。長實集團（1113）見52周低40.25元，收報40.75元，跌1.93%。

恒地（0012）收報20元，跌5.44%。

西證國際證券（0812）昨沽兩債券共套現323萬美元。平上市低位0.021元，收報0.021元，跌4.55%。

智雲健康科技（9955）與香港邁極康醫療達成戰略合作。收報6.29元，升0.48%。

美商務部：正調查華為手機中國製晶片。中芯國際（0981）收報20.05元，升1.16%。華虹半導體（1347）收報19.86元，升0.1%。ASMPT（0522）收報75.65元，跌0.2%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見3.52元，收報3.36元，跌0.3%；達勢股份（1405）創上市新高，見69元，收報66.25元，升9.96%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見12.2元，收報12.14元，升6.49%；永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.1元，收報1.87元，升25.5%；宏信建發（9930）創上市新高，見4元，收報3.85元，升10.63%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.55元，收報108.55元，升0.09%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，無升跌；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.15元，跌1.71%；京基智慧文化（0550）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升18.46%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.1元，收報5.95元，無升跌；碧生源（0926）創52周高，見3.83元，收報3.83元，升6.09%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；中國有色礦業（1258）創52周高，見5.32元，收報5.29元，升3.73%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見6.05元，收報5.97元，跌0.83%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.66元，收報0.66元，跌7.04%；宇華教育（6169）低見0.67元，收報0.68元，跌6.85%；中國新華教育（2779）低見0.59元，收報0.6元，跌4.76%；東北電氣（0042）低見0.2元，收報0.211元，跌2.31%；瀛晟科學（0209）低見0.06元，收報0.078元，跌13.33%；裕承科金（0279）低見0.063元，收報0.068元，跌4.23%；歲寶百貨（0312）低見0.053元，收報0.053元，跌8.62%；彩虹新能源（0438）低見3.51元，收報3.56元，跌3.26%；海螺創業（0586）低見7.33元，收報7.34元，跌5.29%；中基長壽科學（0767）低見0.22元，收報0.222元，跌2.2%。

70隻股份創52周低，其中十隻包括，丘鈦（1478）低見2.75元，收報2.77元，跌2.81%；舜宇（2382）低見57.4元，收報58.7元，跌4.86%；周大福（1929）低見11.02元，收報11.04元，跌5.32%；廣汽集團（2238）低見4.02元，收報4.06元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.68元，收報0.68元，跌2.86%；呷哺呷哺（0520）低見3.34元，收報3.43元，跌0.29%；希慎（0014）低見15.82元，收報15.9元，跌3.75%；新地（0016）低見77.1元，收報80元，跌9.4%；長實集團（1113）低見40.25元，收報40.75元，跌1.93%；勝獅貨櫃（0716）低見0.52元，收報0.54元，跌25%。

異動股

上升異動股，包括，辰罡科技（8131）創52周高，見0.131元，收報0.123元，升167.39%；積木集團（8187）收報0.187元，升55.83%；馬可數字科技（1942）收報49.8元，升48.66%；天譽置業（0059）收報0.023元，升27.78%；MBV INTL（1957）收報1.07元，升27.38%；永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.1元，收報1.87元，升25.5%；瀚華金控（3903）收報0.35元，升25%；京基智慧文化（0550）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升18.46%；惠生工程（2236）收報0.4元，升17.65%；HOME CONTROL（1747）收報0.68元，升17.24%；均安控股（1559）收報0.062元，升16.98%。

下跌異動股，包括，寶沙發展（1069）創上市新低，見0.29元，收報0.32元，跌77.3%；億達中國（3639）收報0.47元，跌42.68%；勝獅貨櫃（0716）見52周低0.52元，收報0.54元，跌25%；景瑞（1862）收報0.057元，跌21.92%；時代中國（1233）收報0.5元，跌21.88%；諾發集團（1360）收報0.011元，跌21.43%；中國環境資源（1130）收報0.03元，跌21.05%；天元醫療（0557）收報0.73元，跌20.65%。

 

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