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人民幣升值近1% 人行：該出手就出手 堅決杜絕投機炒作

人行發稿表示，於今日召開的全國外匯市場自律機制專題會議強調，有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手。外匯市場成員要自覺維護市場穩定，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。公告後，人民幣由貶轉升最多近1%。

會議認為，近期人民幣對美元雖然有貶值，但對一籃子貨幣保持基本穩定，對非美主要貨幣保持相對強勢，外匯市場運行穩健，市場預期總體平穩。隨著國內穩經濟、穩預期政策陸續出台落地，物價（CPI）按年增速觸底轉正，進出口數據好於預期，房地產政策效果逐步顯現，消費明顯回暖，科技創新不斷突破，經濟高質量發展持續推進，經濟「進」的勢能正在積聚，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。

會議強調，保持人民幣匯率基本穩定是金融管理部門、外匯市場自律機制、外匯市場成員、廣大企業和居民的共同願望。在黨中央、國務院的堅強領導下，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。外匯市場自律機制要在金融管理部門指導下，持續引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，加強對自律機製成員的行為監督和自律管理。外匯市場成員要自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。企業和居民要堅持「風險中性」，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位，維護好財產安全。

在岸人民幣曾貶值最多0.17%，貶值至7.3316元，公告後暫曾反彈至升值最多1.01%，是3月13日後最大升值幅度，暫曾升值至7.2698元，是9月4日7.2574元後最強。現報7.2867元，升值0.78%。

離岸人民幣曾貶值最多0.01%，貶值至7.3637元，公告後暫曾升值最多0.99%，是3月13日後最大升值幅度，升值至7.292元，是9月5日7.2746元後最強。現報7.3021元，升值0.85%。

 