事源李佳琦在直播中推銷一款79.9元人民幣（下同）的國產眉筆時，有網民質疑商品價格變貴，李佳琦沒有解釋原因，反而質疑消費者購買能力，認為買不起79元的眉筆應該找找自身原因。「有時候是自己的原因，這麼多年了，工資漲沒漲？有沒有認真工作？」有關言論即時引起網民不滿。

事後李佳琦深夜發文道歉，誠懇接受大家的批評。他強調自己是一個彩妝櫃檯銷售員，明白大家都不容易。

然而，「李佳琦帶貨懟網友」的話題在內地網絡上引起廣泛討論，有網民更翻出「2021年度中國（大陸地區）網絡主播年度淨收入百強榜」中，李佳琦以年度淨收入18.553億高居榜首，領先同為「超頭主播」的辛巴6億元。據報，李佳琦的年收入超過大部分上市公司的業績。有網友揶揄：「一年就賺18億，確實理解不了我們普通人怎麼漲不了工資。」

胡錫進：李佳琦顯然需要修煉

《環球時報》前總編輯胡錫進亦於微博為李佳琦說話。「李佳琦確實說了不合適的話，大家一起教訓教訓他，是應該的。同時，讓我們接受他的道歉，鼓勵他吃一塹長一智，今後不斷更成熟，尋找他的風格和風趣與應有正確性之間的最大平衡。」

胡錫進指，李佳琦顯然需要繼續修煉，但認為大眾必須允許天天直播的人偶爾說錯話。因為沒有人可以做到在千變萬化的現場互動中永遠準確把握自己的情緒。「如果我們要求李佳琦做到非凡的冷靜和自我把控力，他將不再有趣，他的直播間將會變得乾巴巴。如果整個輿論場一起崇尚那樣的嚴厲，將會反噬我們的集體利益。」

其他報道

人民幣升值近1% 人行：該出手就出手 堅決杜絕投機炒作

內地8月社融升5倍 新增貸升3倍 勝預期

【有片：埋身擊】美匯指數續高企 黃金白銀上升乏力

半日沽空金額98億 增43% 盈富沽空增1.8倍

恒指半日跌305點 新地跌9% 北水終止連續13日流入

植田和男：年底前決定是否結束超寬鬆政策 日圓升值

暴雨襲港︱保險業料暴雨索償超「山竹」30億元 明年保費或上調

Meta擬於明年推出新AI模型 對標ChatGPT

高盛：對阿里雲領導層變動感意外 維持阿里評級目標價

大行關注新地減派息 股價曾跌逾12% 逾11年最大跌幅

意大利總理據報向中國暗示退出「一帶一路」

恒指低開260點 科指跌2.3% 新地跌10%

耶倫：有信心遏制通脹 不損害就業市場

Arm據報將IPO價定在高端或更高水平