「HSBC HK App 每月任務大挑戰2.0抽獎推廣活動2023」會分3個階段進行，每階段會送出10部最新型號iPhone，客戶完成以下指定任務便可於該階段獲取一次抽獎機會，連同額外獎勵任務，每名客戶在是次推廣活動最多有5次抽獎機會。

第1階段：2023年9月11日至10月8日

1.登入HSBC HK App並點擊「立即行動」

2. 以手提電話號碼或電郵地址登記 「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行

第2及第3階段：2023年10月9日至11月5日 / 2023年11月6日至11月30日

1. 登入HSBC HK App並點擊「立即行動」；以手提電話號碼或電郵地址登記 「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行（如在第1階段未有完成）

2. 透過HSBC HK App以「轉數快」或 「轉數快」二維碼進行第三方轉帳或付款

此外，於第2及第3 階段，合資格客戶完成獎勵任務──在HSBC HK App 透過「其他環球轉帳」進行環球轉帳至海外戶口，將可分別在該階段獲取額外一次抽獎機會。

匯豐「智豐收」收款方案為商戶推出一系列「轉數快」優惠。由即日起至2024年6月30 日，匯豐「智豐收」商戶於服務啟用後首六個月內，每個歷月完成10筆「轉數快」收款交易及累積交易金額滿5,000元，可享1.2%交易費用優惠。如商戶使用電子商務方案或流動商務方案，於服務啟用後首個歷月完成上述交易數量及金額，更可獲豁免設置費用。

商戶如透過匯豐「智豐收」服務合作夥伴啟用服務，則可享首三十天「轉數快」二維碼的交易費用豁免。

匯豐亦特別為教育界提供「轉數快」收款優惠，eClass及Talkbox商戶於即日起至2024年12月31日，可以415元交易月費進行每月最多4,000筆交易。

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