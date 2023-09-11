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恒指收市跌105點 北水轉流出102億 盈富成交153億 大市成交一周最多 南水流入

港股今早補回上周五跌幅，曾失守18000點關，但人行中午突然公布8月社融、新增貸等好過預期的字之餘，又開會要外匯市場成員要自覺維護市場穩定，堅決杜絕投機炒作，不僅人民幣由貶值轉升值，A股亦升幅擴大，連帶港股跌幅亦收窄。市場憧憬醫療反腐的負面情緒弱化，藥股炒起；匯豐調整按揭息率，本地地產股下跌，新地（0016）業績倒退兼擬減派息，是表現最差藍籌及地產股。內房消化近期利好消息，普遍向下。

恒指科指連跌4日，北水終止連續13日流入，轉流出102億，創近兩個月最多，南水轉流入，見一周最多。港股成交最多的是盈富（2800），全日成交金額達153.6億元，是第二位騰訊（0700）的1.5倍。大市成交亦增43%，創1周高。

恒指今早低開260點，高位跌37點，低位跌359點，高低波幅322點。非必需消費品、金融、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為29.68%，下跌為34.07%，無升跌為36.24%。

恒指收市跌105點或0.58%，報18096點，大市成交金額1244億元，較上日增加43.34%，是9月4日1526.88億元成交後最多；國指跌15點或0.25%，報6298點。恒生科技指數收報4083點，跌0.21%。

藍籌股成交金額554.19億元，佔大市成交44.54%；科指成份股成交金額293.75億元，佔大市成交23.61%；國指成份股成交金額424.25億元，佔大市成交34.1%。

24隻雙櫃台股，總成交1.32億元人民幣，相當於約1.42億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.46%，至91.99億元，佔大市成交7.75%。牛熊證成交金額41.59億元，增加5.03%；窩輪成交金額50.39億元，增加5.81%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、港交所（0388）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，44隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升6.05%，收報4.73元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌9.46%，收報79.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.73元，升6.05%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報111.5元，跌4.29%。

恒指低於10天線(18348.56點)、20天線(18299.73點)。科指100天線(4045.17點)失而復得，曾下試250天線(3980.4點)。

北水南下合計淨流出102.56億元，終止連續13日流入，今日淨流出金額是7月20日後最多，當日淨流出138.33億元。南水北上合計淨流入22.44億元人民幣，終止單日流出，金額是9月4日後最多。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.98%，是9月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.19%。低見17842.37點，是8月23日17730.79點後最低。今日收市報18096.45點，是8月25日後收市新低，當日報17956.38點。連跌4日，累計跌747.71點，對上一次連跌4日是8月16日

科指曾跌最多2.63%，是9月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.79%。低見3983.93點，是8月23日3950.67點後最低。今日收市報4083.14點，是8月25日後收市新低，當日報4058.95點。連跌4日，累計跌221.88點，對上一次連跌4日是8月16日。

國指曾跌最多1.86%，是9月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.18%。低見6197.1點，是8月25日6175.29點後最低。今日收市報6298.72點，是8月28日後收市新低，當日報6246.22點。連跌2日，累計跌104.98點，對上一次連跌2日是8月31日。

焦點股

新鴻基地產（0016）曾跌最多12.68%，是2012年3月30日後最大跌幅，當日跌幅為15.39%。低見77.1元，是2009年4月29日75.35元後最低。今日收市報79.95元，是2009年4月29日後收市新低，當日報76.95元。連跌2日，累計跌9.200003元，對上一次連跌2日是8月28日。

新世界發展（0017）曾跌最多8.31%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為9.93%。低見15.44元，是2022年11月4日15.4元後最低。今日收市報15.82元，是2022年11月3日後收市新低，當日報15.44元。連跌2日，累計跌1.26元，對上一次連跌2日是8月28日。

午後消息股表現

飛達帽業（1100）：墨西哥新廠房料於今年底投產。收報1.79元，跌1.65%。

內地8月社融升5倍 新增貸升3倍 勝預期。工行（1398）收報3.75元，跌0.53%。建行（0939）收報4.31元，升0.47%。中國銀行（3988）收報2.69元，無升跌。農業銀行（1288）收報2.78元，升0.72%。

今早及隔晚消息股表現

阿里（9988）：蔡崇信接任主席 吳泳銘接任首席執行官。傳阿里巴巴擱置盒馬IPO計劃。收報88.05元，跌3.03%。

中銀航空租賃（2588）：捷藍航空同意轉讓10架飛機後租回。收報59元，升0.6%。

中交建（1800）分拆上市通過反壟斷審查。收報3.71元，跌0.8%。

官媒：堅持「房住不炒」，不要誤讀「房貸利率降低」。南京全面取消限購，核心二線城市「第一槍」。中海外（0688）收報16.72元，跌2.68%。龍湖（0960）收報16.76元，跌3.79%。華潤置地（1109）收報33.85元，無升跌。碧桂園（2007）收報1.03元，跌3.74%。恒大（3333）收報0.77元，升20.31%。融創（1918）收報3.07元，升23.79%。世茂集團（0813）收報1.11元，升9.9%。

威馬借殼Apollo出行（0860）上市告吹，創辦人沈暉傳出走國外。收報0.094元，升1.08%。

恒大（3333）下月就債務重組協議舉行會議。收報0.77元，升20.31%。

廣汽（2238）8月銷量按年跌近一成，新能源車銷量增六成。見52周低4.02元，收報4.11元，升1.23%。

港交所（0388）委歐非及中東發行人服務主管推廣香港新股市場。收報300.2元，跌2.28%。

兆邦基（1660）委大股東兒子任執董，張彧任副行政總裁。見52周低0.185元，收報0.186元，跌14.68%。

寶龍地產（1238）上月合約銷售跌24%。收報0.97元，跌1.02%。

內地新能源車8月零售近72萬輛按年升35%。汽車股方面，吉利（0175）收報9.79元，升1.35%。比亞迪（1211）收報247.8元，升0.24%。長城汽車（2333）收報9.58元，升2.24%。小鵬（9868）收報71.75元，跌1.85%。理想汽車（2015）收報154.8元，升0.13%。蔚來（9866）收報80.85元，跌1.34%。零跑（9863）收報40.15元，跌0.86%。恒大汽車（0708）收報1.1元，跌4.35%。

騰訊（0700）發布數智人夥伴扶持計劃，為合作伙伴提供數智人技術支持。收報324元，升0.75%。

海螺水泥（0914）：公司應收帳不涉恒大及碧桂園。收報21.65元，跌2.04%。

傳提升H按鎖息上限，匯豐：決定調整按揭息率。匯控（0005）收報57.65元，升0.61%。恒生銀行（0011）見52周低95.35元，收報96元，跌1.08%。中銀香港（2388）收報22.15元，跌0.89%。

本地地產股向下，新世界發展（0017）收報15.82元，跌6.06%。新鴻基地產（0016）見52周低77.1元，收報79.95元，跌9.46%。長實集團（1113）見52周低40.25元，收報40.8元，跌1.81%。恒地（0012）收報20.3元，跌4.02%。

西證國際證券（0812）昨沽兩債券共套現323萬美元。平上市低位0.021元，收報0.023元，升4.55%。

智雲健康科技（9955）與香港邁極康醫療達成戰略合作。收報6.29元，升0.48%。

美商務部：正調查華為手機中國製晶片。中芯國際（0981）收報20.05元，升1.16%。華虹半導體（1347）收報20.2元，升1.81%。ASMPT（0522）收報76.4元，升0.79%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.89元，收報3.49元，升2.35%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.49元，收報5.39元，升5.69%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見3.52元，收報3.26元，跌3.26%；達勢股份（1405）創上市新高，見69元，收報63.75元，升5.81%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.5元，收報4.36元，升6.86%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見12.6元，收報12.58元，升10.35%；永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.1元，收報1.75元，升17.45%；宏信建發（9930）創上市新高，見4元，收報3.83元，升10.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見850.35元，收報850.35元，升0.09%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1085.6元，收報1085.6元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見534.25元，收報534.25元，升0.05%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.55元，收報108.55元，升0.09%；宜明昂科（1541）創上市新高，見24.1元，收報24.1元，升21.72%；中石油（0857）創52周高，見6.05元，收報6元，跌0.33%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，跌1.82%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.14元，跌2.56%；京基智慧文化（0550）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升18.46%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.3元，收報0.29元，升16.47%；中國石油股份（0857）創52周高，見6.05元，收報6元，跌0.33%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.1元，收報6.09元，升2.35%；碧生源（0926）創52周高，見3.83元，收報3.74元，升3.6%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升1.27%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見6.05元，收報6元，跌0.33%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.66元，收報0.66元，跌7.04%；宇華教育（6169）低見0.65元，收報0.7元，跌4.11%；中國新華教育（2779）低見0.58元，收報0.58元，跌7.94%；東北電氣（0042）低見0.19元，收報0.211元，跌2.31%；瀛晟科學（0209）低見0.06元，收報0.085元，跌5.56%；裕承科金（0279）低見0.063元，收報0.07元，跌1.41%；歲寶百貨（0312）低見0.053元，收報0.067元，升15.52%；彩虹新能源（0438）低見3.51元，收報3.6元，跌2.17%；太平洋網絡（0543）低見0.57元，收報0.58元，跌6.45%；海螺創業（0586）低見7.32元，收報7.38元，跌4.77%。

98隻股份創52周低，其中十隻包括，丘鈦（1478）低見2.75元，收報2.81元，跌1.4%；舜宇（2382）低見57.4元，收報59.65元，跌3.32%；周大福（1929）低見11.02元，收報11.32元，跌2.92%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見4.02元，收報4.11元，升1.23%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.68元，收報0.68元，跌2.86%；呷哺呷哺（0520）低見3.34元，收報3.51元，升2.03%；希慎（0014）低見15.82元，收報15.98元，跌3.27%；新鴻基地產（0016）低見77.1元，收報79.95元，跌9.46%；長實集團（1113）低見40.25元，收報40.8元，跌1.81%。

異動股

上升異動股，包括，辰罡科技（8131）創52周高，見0.152元，收報0.102元，升121.74%；積木集團（8187）收報0.184元，升53.33%；馬可數字科技（1942）收報49.15元，升46.72%；天譽置業（0059）收報0.026元，升44.44%；MBV INTL（1957）收報1.2元，升42.86%；新達控股（8471）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升33.33%；均安控股（1559）收報0.069元，升30.19%；融創（1918）收報3.07元，升23.79%；瑞風新能源（0527）收報0.275元，升22.77%。

下跌異動股，包括，寶沙發展（1069）創上市新低，見0.29元，收報0.365元，跌74.11%；億達中國（3639）收報0.435元，跌46.95%；醫匯集團（8161）收報0.26元，跌35%；勝獅貨櫃（0716）見52周低0.52元，收報0.53元，跌26.39%；禮建德集團（8455）收報0.028元，跌22.22%；諾發集團（1360）收報0.011元，跌21.43%；捷利交易寶（8017）收報0.355元，跌21.11%；中國環境資源（1130）收報0.03元，跌21.05%；新城市建設發展（0456）收報1.07元，跌20.74%。

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