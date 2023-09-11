Buyandship表示，上個財政年度經處理的商品總值（GMV）高達30億元，過去12個月內亦已建立自動化購物系統利用機器流程自動化（RPA）模型來提高訂單處理能力。展望未來，Buyaholic社群電商平台系統將整合由AI驅動的推薦系統，利用演算法自動推送用戶生成內容（UGC），增強用戶黏性和參與度 。

Buyandship的聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示，最新一輪投資及來自香港科技園精英企業計劃的資金，將進一步深化Buyandship 在AI驅動、機器學習模型、社群深度參與以及倉儲自動化的技術發展，鞏固領導地位及競爭力。海外市場方面，Buyandship期待將服務擴展至東南亞及韓國，讓當地更多消費者受益。

Cool Japan Fund是由日本政府支持、於2013年11月成立的公私合營基金，旨在通過增加海外對日本文化及特色產品的需求和出口 ，促進日本經濟可持續增長。Cool Japan Fund董事長、首席執行官及首席營運官Kenichi Kawasaki指，是次投資將鼓勵海外消費者購買某些目前不支援跨境送遞的日本製商品，提升日本產品在海外用戶的曝光率，擴大銷售機會。

其他報道

犯眾怒︱帶貨被指價格貴 內地「直播一哥」李佳琦反駁「工資漲沒漲？有沒有認真工作？」

飛達帽業：墨西哥新廠房料於今年底投產

人民幣升值近1% 人行：該出手就出手 堅決杜絕投機炒作

內地8月社融升5倍 新增貸升3倍 勝預期

【有片：埋身擊】美匯指數續高企 黃金白銀上升乏力

半日沽空金額98億 增43% 盈富沽空增1.8倍

恒指半日跌305點 新地跌9% 北水終止連續13日流入

植田和男：年底前決定是否結束超寬鬆政策 日圓升值

暴雨襲港︱保險業料暴雨索償超「山竹」30億元 明年保費或上調

Meta擬於明年推出新AI模型 對標ChatGPT

高盛：對阿里雲領導層變動感意外 維持阿里評級目標價

大行關注新地減派息 股價曾跌逾12% 逾11年最大跌幅

意大利總理據報向中國暗示退出「一帶一路」

恒指低開260點 科指跌2.3% 新地跌10%

耶倫：有信心遏制通脹 不損害就業市場

Arm據報將IPO價定在高端或更高水平

港股ADR跌209點 夜期低水220點

阿里：蔡崇信接任主席 吳泳銘接任首席執行官