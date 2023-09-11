跨境電商平台Buyandship今日宣布，完成由Cool Japan Fund領投的首輪B輪融資，合共獲得7,850萬元的戰略投資。資金將用於業務自動化、研發人工智能及機器學習模型，並拓展市場至東南亞地區。
Buyandship表示，上個財政年度經處理的商品總值（GMV）高達30億元，過去12個月內亦已建立自動化購物系統利用機器流程自動化（RPA）模型來提高訂單處理能力。展望未來，Buyaholic社群電商平台系統將整合由AI驅動的推薦系統，利用演算法自動推送用戶生成內容（UGC），增強用戶黏性和參與度 。
Buyandship的聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示，最新一輪投資及來自香港科技園精英企業計劃的資金，將進一步深化Buyandship 在AI驅動、機器學習模型、社群深度參與以及倉儲自動化的技術發展，鞏固領導地位及競爭力。海外市場方面，Buyandship期待將服務擴展至東南亞及韓國，讓當地更多消費者受益。
Cool Japan Fund是由日本政府支持、於2013年11月成立的公私合營基金，旨在通過增加海外對日本文化及特色產品的需求和出口 ，促進日本經濟可持續增長。Cool Japan Fund董事長、首席執行官及首席營運官Kenichi Kawasaki指，是次投資將鼓勵海外消費者購買某些目前不支援跨境送遞的日本製商品，提升日本產品在海外用戶的曝光率，擴大銷售機會。
其他報道
犯眾怒︱帶貨被指價格貴 內地「直播一哥」李佳琦反駁「工資漲沒漲？有沒有認真工作？」
暴雨襲港︱保險業料暴雨索償超「山竹」30億元 明年保費或上調