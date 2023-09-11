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貿易通：逐步減少對GETS依賴 加快發展金融科技

主要向企業提供進出口電子申報服務的貿易通（0536）執行董事兼營運總監鍾順群表示，全球經濟疲弱、息率高企，而且去年內地封關以致大量廠家撤離，令香港原材料以及製成品的轉口貿易量減少，「我們擔心儘管經濟恢復，但部分離開了就不會回來」。

該公司截至今年6月底止中期業績，期內電子商貿業務收入按年跌7.8%至7896萬元，其中GETS（政府電子貿易服務）收入按年跌5.1%至約7000萬元。不過，她指公司 GETS 因上調合約價格抵消部分負面影響，故其跌幅較整體市場少。

同時公司因應大環境，將逐步減少對GETS依賴程度，轉向加大擴展其他業務，例如金融科技相關的範疇。執行董事兼行政總裁謝錦強補充，公司報關業務偏向被動，容易受大環境因素影響，故會善用自身優勢如企業進出口數據，以加強新範疇的盈利能力。

政府逐步推出貿易「單一窗口」，旨在提供一站式電子平台讓用戶提交進出口貿易文件，鍾表示，政府現時主要集中研發程序，但在商業層面仍未有完整細節，包括服務供應商角色定位、收費定價等考慮。

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