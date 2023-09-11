證監會亦暫時吊銷Axial負責人員Eugene Chung的牌照， 由2023年9月7日起至2028年9月6日止，為期5年。

證監會經調查後發現， 在2019年3月28日至2020年10月16日期間的連續19 個月，Axial沒有維持10萬元規定速動資金。 儘管Axial在速動資金跌至低於規定水平不久後已察覺到有關情 況，但卻在18個月後才通知證監會。

此外，證監會發現，Axial在證監會多番提醒下， 依然沒有在訂明期限內呈交其截至2019年6月、 2019年12月、2020年6月、2021年6月、 2022年6月及2022年12月的半年度財政資源規則申報表， 以及持牌法團在《證券及期貨條例》 下須就截至2019年12月31日及2021年12月31日止年 度呈交的的經審計財務報表和其他文件。

證監會認為，Axial的行為不僅違反《證券及期貨條例》、《 財政資源規則》及《操守準則》，同時亦公然蔑視《財政資源規則》 下的制度。在上述情況下， Axial的行為遠遜於持牌中介人所應達到的標準。

證監會認為， Axial的缺失乃歸咎於Eugene Chung沒有履行他作為該公司的高級 管理人員兼負責人員的職責， 包括沒有確保Axial維持適當的操守標準及遵守恰當的程序， 有違《操守準則》第9項一般原則， 當中規定持牌法團的高級管理層應承擔的首要責任， 是確保商號能夠維持適當的操守標準及遵守恰當的程序。

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