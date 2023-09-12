短線拆息方面，隔夜HIBOR升62.04點子至4.14345%；1星期HIBOR升63.77點子至4.29821%；2星期HIBOR升60.74點子至4.41161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.54點子至4.81679%；6個月期HIBOR升8.6點子至5.09018%；12個月期HIBOR升3.02點子至5.35875%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升62.04點子至4.14345%；1星期HIBOR升63.77點子至4.29821%；2星期HIBOR升60.74點子至4.41161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.54點子至4.81679%；6個月期HIBOR升8.6點子至5.09018%；12個月期HIBOR升3.02點子至5.35875%。

港元現報7.8318元，升值4點子。

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