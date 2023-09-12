moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

一個月HIBOR連升5日 見近一個月高位

與樓按相關的一個月HIBOR連升5日。港元1個月期HIBOR按日升32.89點子至4.61935%，見近一個月高位。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升62.04點子至4.14345%；1星期HIBOR升63.77點子至4.29821%；2星期HIBOR升60.74點子至4.41161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.54點子至4.81679%；6個月期HIBOR升8.6點子至5.09018%；12個月期HIBOR升3.02點子至5.35875%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升62.04點子至4.14345%；1星期HIBOR升63.77點子至4.29821%；2星期HIBOR升60.74點子至4.41161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.54點子至4.81679%；6個月期HIBOR升8.6點子至5.09018%；12個月期HIBOR升3.02點子至5.35875%。

港元現報7.8318元，升值4點子。

 

其他報道

「認房不認貸」出台後 內地房產銷量增 內房股反彈 恒大曾漲16% 融創飈一成

Arm IPO據報已獲得10倍超額認購

阿里巴巴新CEO：4年內讓85後90後成為

大摩唱好特斯拉 Tesla大淡友質疑：摩根士丹尼與馬斯克關係密切

滬深三大指數今日小幅低開 人行淨投放1950億人幣

恒指低開80點 信達生物開市跌近6%

港股ADR跌5點 蘋果延長高通5G手機晶片供應協議 留意蘋果供應鏈

匯豐聘前高盛銀行家儲朝陽 負責中國投資銀行業務

印度據報對部分中國鋼材徵收反傾銷稅

信達生物折讓8.8%配股 集資逾23億

道指收漲87點 特斯拉獲大摩唱好 高收逾一成

 