與樓按相關的一個月HIBOR連升5日。港元1個月期HIBOR按日升32.89點子至4.61935%，見近一個月高位。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升62.04點子至4.14345%；1星期HIBOR升63.77點子至4.29821%；2星期HIBOR升60.74點子至4.41161%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.54點子至4.81679%；6個月期HIBOR升8.6點子至5.09018%；12個月期HIBOR升3.02點子至5.35875%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升62.04點子至4.14345%；1星期HIBOR升63.77點子至4.29821%；2星期HIBOR升60.74點子至4.41161%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.54點子至4.81679%；6個月期HIBOR升8.6點子至5.09018%；12個月期HIBOR升3.02點子至5.35875%。
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