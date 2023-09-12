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恒指近平收 高危內房股反彈 碧桂園漲5% 恒大升14% 比亞迪揚4%冠藍籌

港股半日低開高走，恒指一度收復18000點大關，最多升49點，高見18145點，惟之後升勢無以為繼，半日近平收，微升2點或0.01%，報18098點，大市成交金額454億元；國指跌5點或0.09%，報6292點。恒生科技指數收報4088點，升0.14%。

「ATMX」個別走，阿里巴巴（9988）跌1.7%，收報86.55元；騰訊（0700）跌0.49%，收報322.4元；美團（3690）跌0.48%，收報125.1元；小米（1810）升1.54%，收報11.88元。

其餘科技股方面，京東（9618）跌0.32%，收報125.2元；網易（9999）升0.31%，收報160.6元；百度（9888）收報136.5元，跌0.36%；快手（1024）收報64.3元，跌1.08%。

隔夜特斯拉大漲10%，帶動港股汽車股走高。吉利（0175）收報9.9元，升1.12%；比亞迪（1211）收報257.2元，升3.79%，為升幅最大藍籌；小鵬（9868）收報75.2元，升4.81%；理想汽車（2015）收報159.6元，升3.1%；蔚來（9866）收報82.75元，升2.35%；零跑（9863）收報41.9元，升4.36%；恒大汽車（0708）收報1.17元，升6.36%。

碧桂園（2007）6支境內債展期獲通過，股價半日向上。碧桂園（2007）收報1.08元，升4.85%。部分內房股亦向好，恒大（3333）收報0.88元，升14.29%；融創（1918）收報3.26元，升6.19%；禹洲（1628）收報0.185元，升5.71%；佳兆業（1638）收報0.315元，升6.78%；世茂集團（0813）收報1.2元，升8.11%。

石油股受壓，中石化（0386）跌2.73%，收報4.28元；中石油（0857）跌8%，收報5.52元，為跌幅最大藍籌；中海油（0883）跌1.05%，收報13.2元。

 

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