港股半日低開高走，恒指一度收復18000點大關，最多升49點，高見18145點，惟之後升勢無以為繼，半日近平收，微升2點或0.01%，報18098點，大市成交金額454億元；國指跌5點或0.09%，報6292點。恒生科技指數收報4088點，升0.14%。