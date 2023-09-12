碧桂園（2007）擬為旗下8隻境內債券展期一事，據內媒引述消息人士指，截至9月11日夜晚10時，該8隻債券的展期方案中，已有6隻獲批展期，暫仍有2隻未通過。
據報，今次通過展期方案的境內債分別為「21碧地03」、「20碧地03」、「19碧地03」、「21碧地04」、「21碧地01」及「21碧地02」，而暫未獲通過的則為「16騰越02」、「20碧地04」兩隻境內債，兩債券的投票時間延期一日，即至9月12日夜晚10時。
據指，今次碧桂園向8隻債券的發行人發布展期方案，涉及債券餘額近108億元，此次給出的方案仍是展期3年，每個賬戶有10萬元的小額兌付，同時提供增信措施及現金流管控措施等。
此外，除了境內債展期外，在9月5日碧桂園已支付兩筆合計2250萬美元的境外債票息，碧桂園原應在8月7日支付，最終在寬限期內完成支付，保持未實質性違約的狀態。
碧桂園今日早市升4.85%，報1.08元，曾高見1.13元或升9.7%。
其他報道
恒指近平收 高危內房股反彈 碧桂園漲5% 恒大升14% 比亞迪揚4%冠藍籌
被蓋茨稱「超級刻薄」 馬斯克反擊：他在特斯拉最困難時押注我們破產
「認房不認貸」出台後 內地房產銷量增 內房股反彈 恒大曾漲16% 融創飈一成
大摩唱好特斯拉 Tesla大淡友質疑：摩根士丹尼與馬斯克關係密切
港股ADR跌5點 蘋果延長高通5G手機晶片供應協議 留意蘋果供應鏈