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碧桂園據報有6隻債券獲批展期 尚餘2隻未通過

碧桂園（2007）擬為旗下8隻境內債券展期一事，據內媒引述消息人士指，截至9月11日夜晚10時，該8隻債券的展期方案中，已有6隻獲批展期，暫仍有2隻未通過。

據報，今次通過展期方案的境內債分別為「21碧地03」、「20碧地03」、「19碧地03」、「21碧地04」、「21碧地01」及「21碧地02」，而暫未獲通過的則為「16騰越02」、「20碧地04」兩隻境內債，兩債券的投票時間延期一日，即至9月12日夜晚10時。

據指，今次碧桂園向8隻債券的發行人發布展期方案，涉及債券餘額近108億元，此次給出的方案仍是展期3年，每個賬戶有10萬元的小額兌付，同時提供增信措施及現金流管控措施等。 

此外，除了境內債展期外，在9月5日碧桂園已支付兩筆合計2250萬美元的境外債票息，碧桂園原應在8月7日支付，最終在寬限期內完成支付，保持未實質性違約的狀態。

碧桂園今日早市升4.85%，報1.08元，曾高見1.13元或升9.7%。

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